Las recomendaciones del Ministerio de Exteriores para viajar seguro este verano fuera de España

Las vacaciones de mucha gente ya han comenzado y están disfrutando de unos días en la playa relajándose y desconectando de la rutina. Otras personas, han decidido irse fuera de España a conocer la cultura, la gastronomía y los monumentos del país de destino.

Este verano las restricciones que hay por COVID son muchas menos que los años anteriores, pero no debemos olvidar que la pandemia aún no ha terminado por lo que debemos tener cuidado. Desde el Ministerio de Exteriores nos recomiendan que cuando vayamos a otro país nos informemos sobre su situación y que no dudemos en coger un seguro de viaje y en inscribirse en el registro de viajeros.

La información de los países la podemos encontrar en la propia web del ministerio ya que ahí está publicada y además se encuentra actualizada según lo que va sucediendo. Es un buen sitio para estar atentos a cualquier información de nuestro país de destino con antelación a que iniciemos el viaje por lo que iríamos de viaje perfectamente preparados.

Destino Europa: algunas escapadas europeas a descubrir en FITUR 22 | Pixabay

Algunas de las cosas que podemos encontrar son datos útiles que nos sirven de ayuda desde el momento que hemos decidido ir a un determinado país. Nos indican que documentación debemos llevar a un país u otro, la moneda en curso que utilizan, que riesgos hay en cada país y te señalan las zonas más conflictivas y peligrosas que tienen los países, así como el motivo.

Además, aunque para combatir la pandemia ya no hay las mismas restricciones que hace dos años sigue habiendo algunos requisitos. Por eso, también. Podemos consultar datos de cada territorio como; si hace falta el pasaporte Covid, si es necesario una PCR para acceder o un test de antígenos negativo e incluso si hay que realizar una cuarentena previa al viaje.

Una vez que nos encontremos fuera de nuestro país podemos acudir a las oficinas consulares para que nos ayuden y por eso tienen un teléfono que está disponible las 24 horas. Si perdemos el pasaporte nos ayudan a realizarnos otro o si hemos sufrido violencia de genero también nos aconsejan y nos brindan apoyo.

A pesar de esto no debemos olvidar que cada país tiene sus normas que hay que cumplirlas siempre.

...

Seguro que te interesa...

Los 10 destinos más baratos para viajar este verano 2022