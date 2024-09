Free Tours: La manera económica de explorar una ciudad a fondo

Tanto si tu idea es poner rumbo a un destino nacional como internacional, debes tener en cuenta que entre comida, planes, souvenirs y demás atractivos turísticos, tu bolsillo puede verse mermado. Es por eso que, en los últimos años, ha surgido un nuevo elemento que es cada vez más imprescindible en cuanto a viajes turísticos se refiere. Estamos hablando, como no podía ser de otra forma, de los Free Tours.

Se trata de visitas guiadas que organizan diversas empresas de tours. Gracias a ellos, los turistas tienen la oportunidad de descubrir los puntos más conocidos de la ciudad pero, sobre todo, saber la historia que hay detrás. Es el momento de que descubras cómo funcionan y por qué merecen tanto la pena.

¿Qué es un free tour, cómo funciona y cómo puedo reservarlo?

El propio nombre ya nos da una idea de lo que es: un tour gratuito por la ciudad que vayas a visitar. A pesar de que es gratuito, suele tener una duración aproximada de hora y media. De esta forma, tienes la oportunidad de descubrir varios rincones de la ciudad sin una tarifa fija inicial. Es decir, se da la voluntad al guía turístico al finalizar la visita conforme al servicio que se ha ofrecido. No incluye entradas a monumentos y se trata, generalmente, de rutas a pie por los principales lugares.

Hay que tener en cuenta que no tienen un cupo ilimitado de personas por grupo por lo que te aconsejamos que hagas la reserva con bastante tiempo de antelación, a través de las principales operadoras de tours. Al fin y al cabo, los free tours están cada vez más de moda por lo que no queremos que te lleves un disgusto por no encontrar ninguno con plazas disponibles. ¡Hay que ser previsor!

[[H2:Es free tour… ¿y tengo que pagar?]]

Efectivamente… Sí. Parece una contrariedad, pero se paga la voluntad. Hay guías turísticos con los que conectas más o menos, o te gustan más o menos sus explicaciones en cuanto a la historia que hay detrás de los monumentos. Sea como sea, lo cierto es que todos ellos están invirtiendo lo más valioso que tiene el ser humano, que es su tiempo. Por lo tanto, al final del tour, lo recomendable es que entregues al guía “la voluntad”. No hay un precio fijo, que es la gracia de los free tour, sino que cada uno aporta lo que cree justo y conveniente tras el tour que ha disfrutado. Hay gente que puede dar entre 5 o 10 euros y otros, en cambio, aportan hasta 20 o 50 euros. ¡Es libre!

¿En qué ciudades hay free tour y cuál es el punto de encuentro?

Pues en una gran mayoría. Y es que, al tratarse de algo que se ha puesto de moda, el número de ciudades que se suman a este movimiento va en aumento. Por suerte, al ser el castellano una de las lenguas más habladas en todo el mundo, cada vez son más las operadoras que cuentan con este idioma para sus free tours.

En cuanto al punto de encuentro, vendrá reflejado en la reserva a través de la operadora que escojas para esta ocasión. Normalmente suele ser un punto muy turístico de la ciudad. Por ejemplo, en Lisboa suelen comenzar en la Praça Luís de Camões, en Berlín en la Puerta de Brandeburgo, en Bruselas en la Grand Place o, incluso, en Londres en Covent Garden. ¡Espectacular!