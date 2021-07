Esto es lo que no puede faltar en tu maleta el verano de 2021

¿Has perdido práctica a la hora de preparar la maleta? Si eras un viajero habitual antes de la pandemia seguro que no porque preparar el equipaje es algo así como montar en bicicleta, una vez se ha practicado lo suficiente nunca se olvida; claro que si no eres de los que vivía co la maleta en la puerta para utilizarla a la primera ocasión cabe que te cueste un poco más organizar tus pertenencias para viajar y, en cualquier caso, es verdad que este verano, un verano al que no sabemos si definir como todavía pandémico o ya de postpandemia, preparar el equipaje es un poquito más complicado de lo habitual ¿por qué? porque hay ciertas cosas relacionadas con la pandemia que no puedes olvidarte en casa bajo ningún concepto. Te contamos cuáles son.

Viajar en 2021 | Pixabay

Comenzamos por la documentación o, lo que es lo mismo, por el equipaje de mano: a la documentación habitual (tu inseparable DNI y, si se trata de un viaje fuera de zona Schengen, tu pasaporte ambos en regla) se une ahora un nuevo documento: o bien llevas contigo la documentación que demuestra que ya has sido vacunado contra la COVID-19 (las dos dosis) o bien, para viajes internacionales, una PCR negativa realizada en las horas previas al viaje; la PCR, si tu viaje es nacional, no es necesaria pero no es menos cierto que en algunos lugares te la pedirán para acceder a conciertos u otros eventos multitudinarios por eso es una buena opción es que busques en tu destino centros que realicen este tipo de pruebas y así, en caso de que la necesitases, no tendrías más que hacer una llamada para pedir cita, es algo más a llevar en tu cartera o apuntado en una nota en tu móvil.

¿Y qué pasa si estás a medio vacunar? Que te lo llevas todo: la documentación que acredita que ya tienes puesta la primera dosis de la vacuna y, en caso de que tu viaje sea internacional, una PCR negativa realizada en las 48 / 72 horas previas al viaje.

También es especialmente importante que lleves contigo la documentación de tus seguros de salud, tanto tu tarjeta sanitaria como la de un seguro privado en caso de que dispongas de él y más allá de que sea obligatorio o no (en algunos destinos internacionales sí lo es) nuestra recomendación es que si vas a viajar al extranjero y no estás vacunado hagas un seguro que cubra los gastos que pueda generar un contagio por COVID, tanto los gastos de hotel en caso de cuarentana como los de hospitalización si la cosa se pone un poco más fea; las posibilidades de que lo uses son pocas pero merece la pena viajar tranquilo ¿no crees?. Otra cosa recomendable precisamente para eso, para viajar tranquilo, es que lleves entre tu documentación los teléfonos de contacto en caso de contagiarse de coronavirus en tu destino de modo que sepas qué hacer en todo momento en caso de que te encuentres mal.

Viajar en 2021 | Pixabay

Claro que no solo en nuestra documentación viajera nos ha complicado los viajes la COVID-19; y vamos ya a la maleta dejando a un lado el equipaje de mano: lo primero mascarillas, que no te falten, lleva quirúrgicas pero también algunas FPP2 por si te ves en la necesidad de visitar algún centro médico o cualquier otro lugar en el que el riesgo de contagio sea alto; y lleva también gel hidroalcohólico para no depender de los dispensadores que pueda haber, o no, en los lugares que visites.

Podríamos decir que esos son los básicos de un viaje en un verano en el que la pandemia todavía puede darnos algún susto cuando no un serio disgusto pero hay más cosas que te puede interesar llevar, por ejemplo, ¿vas a la playa? ahora que se ha terminado el control de aforo y la parcelación en los arenales no es mala idea que, además de la toalla, lleves un mandala ¿por qué? porque es más grande y te permitirá marcar ciertas distancias sin necesidad de estar huyendo de la gente ni mirando a tus vecinos de toalla con cara de perro. ¿Guantes? No son esenciales y menos si llevas siempre contigo gel hidroalcohólico pero es cierto que entre tus planes está visitar mercadillos, ya sean playeros o urbanos, puede ser buena idea llevar unos guantes de tipo quirúrgico que tires una vez salgas de la zona del mercadillo.

Y por último, aunque no menos importante, tu botiquín: siempre debes incluir un botiquín en tu maleta en el que no falte tu medicación habitual en caso de que tomes alguna y cosas tan básicas como un poco de alcohol o betadine, unas gasas, algodón, tiritas... en tiempos de pandemia es si cabe más importante para que evites acudir a centros médicos en los que será más fácil que te cruces con el virus por pequeños percances que puedes desinfectar tú mismo; añade también algún paracetamol o incluso ibuprofeno y sería también ideal que pudieses llevar un termómetro por si te encuentras regular y quieres tomarte la temperatura o simplemente para anticiparte a los controles de temperatura de los aeropuertos en caso de que en tu destino se mantengan.

Como ves, aunque la situación es notablemente mejor de lo que lo era el verano pasado y el riesgo, gracias al avance de la vacunación, es menor, seguimos en pandemia y por eso las recomendaciones viajeras si bien más relajadas vienen siendo las mismas que el pasado año. Sé prudente... y disfruta de tu viaje.