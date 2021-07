Esto es lo que debes saber para viajar a República Dominicana este verano

La República Dominicana es uno de los destinos caribeños preferidos por los españoles ¿quieres visitarlo este verano? No lo dudes, puedes hacerlo, especialmente si estás vacunado pero empecemos por el principio ¿qué necesitas saber para viajar al Caribe dominicano este verano? Lo cierto es que las restricciones son muy similares a las que estaban vigentes la pasada Navidad y, ahora que la vacunación ha avanzando notablemente en Europa y particularmente en España, la situación es para los viajeros españoles incluso mejor que entonces.

Lo primero que debes saber es que tanto en los puertos como en los aeropuertos se están realizando pruebas de aliento rápidas a todos los viajeros que muestren síntomas compatibles con la COVID-19 y, aleatoriamente, a entre un 3 y un 15% de todos los viajeros que lleguen al país. Ahora bien, si presentas la documentación que acredite que estás vacunado con la pauta completa o una PCR negativa realizada en las 72 horas previas al viaje, estarás exento de esta prueba de aliento rápida.

Resorts de lujo en República Dominicana | Pixabay

Tanto a tu llegada como al salir del país deberás rellenar un formulario electrónico (e-ticket) y conservar los códigos QR que te devuelve la aplicación una vez has rellenado el formulario tanto a tu llegada al país como a al salir.

Una vez en el país serás beneficiario de un plan gratuito de cobertura médica con el que el país obsequia a quienes llegan al país en vuelos comerciales o se aloja en sus hoteles, la cobertura es temporal (por el tiempo de estancia en el país) y sin coste alguno para el viajero.

¿Restricciones vigentes? las básicas: distancia de seguridad de 2 metros, uso de mascarilla en espacios públicos y toque de queda desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la madrugada (pero ten en cuenta que este toque de queda no afecta a las zonas interiores de los resorts).

En resumen: si estás vacunado asegúrate de llevar la documentación que así lo acredite, una caja de mascarillas para que no te falten y ¡a disfrutar del Caribe dominicano!; si no estás vacunado, no te compliques, hazte una PCR las 72 horas previas al viaje y ahórrate pruebas adicionales en destinos y si viajas con adolescentes sin vacunar nuestra recomendación es la misma, PCR, mascarillas y a disfrutar del Caribe dominicano. Por el toque de queda no debes preocuparte, las excursiones se orgnizan siempre teniendo en cuenta esta restricción de la que no te darás ni cuenta cuando estés disfrutando de tu resort todo incluido.