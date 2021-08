Consejos para viajar en coche con perros

Cuando una familia tiene perro, debe tener ciertas consideraciones a la hora de viajar. Y una de ellas puede ser el tener que valorar la opción de moverse en coche para ir de una ciudad a otra. Por supuesto, si decides hacer un viaje en coche con un perro, debes tomar las medidas de seguridad necesarias. También tener en cuenta ciertas cosas para que todo salga perfecto.

Para empezar, debes tener en cuenta que el animal no puede interferir en la libertad de movimiento del conductor y tampoco quitarle visibilidad o distraerlo. Por eso, desde la DGT explican que el perro debe ir atado; para evitar lo ahora mencionado y para protegerlo en caso de accidente.

Viajar en coche con perros | Pixabay

Pero por supuesto, esta sujeción no debe ser cualquiera, puesto que se debe mirar por la seguridad de la mascota. Así, la opción de que el animal viaje en el maletero separado de la parte delantera del coche por una rejilla no es recomendable porque en caso de accidente, podría resultar fatal. El animal no debe ir suelto bajo ningún concepto, por lo que se debe descartar la típica situación en la que la mascota va asomada por la ventanilla.

Lo mejor es que el perro vaya dentro de un transportín. En caso de que el perro sea pequeño, este transportín podría colocarse en el suelo del coche, en la parte de detrás del asiento del piloto o del copiloto. Si el perro es grande, el transportín se debe colocar en el maletero de forma transversal a la dirección del coche.

Además, es recomendable entrenar al animal para que no se agobie dentro de la caja. Incluso se le puede administrar algún tipo de calmante para que vaya más relajado o cansarlo antes jugando o haciendo deporte para que vaya dormido.