Una azafata de vuelo explica lo que tienes que hacer para que no te afecte el overbooking: "Evitaros todo este caos"

En muchas ocasiones te hemos hablado de lo que conlleva que un vuelo tenga overbooking, que significa que se han vendido más billetes de los asientos disponibles, ya sea a modo de previsión por si algunos pasajeros no se presentan o porque han tenido que cambiar a un avión más pequeño (y por lo tanto hay menos plazas).

Ahora, una azafata ha explicado en un vídeo de TikTok (@laazafatadetiktok) lo que tienes que hacer para que el overbooking no te afecte. En el vídeo comienza explicando un caso que le ocurrió hace una semana: "Yo estaba embarcando un vuelo y estaba sobrevendido, había overbooking, había pasajeros en lista de espera".

"Nosotros tenemos que cerrar el vuelo a una hora en concreto para que pueda salir en hora y no haya retrasos. En el momento en el que cerramos el vuelo, se cancelan los pasajeros que no se han presentado", dice en el vídeo.

"En este caso, en el vuelo en el que estaba yo, había sobreventa. Los asientos de los pasajeros que se cancelaron porque no se presentaron, se les asigna a las personas que estaban en lista de espera", explica en el vídeo.

La azafata explica que minutos más tarde llegaron los pasajeros que tenían el asiento reservado, pero al llegar tarde y estar el vuelo cerrado, sus asientos fueron asignados.

"Da igual si el vuelo está sobrevendido o no, en caso de que el vuelo no tuviese overbooking, hubiéramos cancelado a estos pasajeros igualmente, ya que no se presentaron en la puerta de embarque a su hora", dice.

"La gente que estaba en lista de espera fueron los primeros en llegar y los que tenían asiento fueron los que llegaron más tarde", asegura. Tras esto, da un consejo: "Llegar con tiempo al aeropuerto y así evitáis que vuestros asientos pasen a las personas que estaban en lista de espera en los vuelos que hay overbooking".