Así puedes consultar con Google Maps todos los viajes que has hecho

Millones de personas utilizan al día Google para buscar información, noticias o mirar videos en YouTube. En 2005 se creó la aplicación Google Maps y año tras año se ha ido modernizando y teniendo más funciones que aumentan su usabilidad. Una de esas funciones es el registro de todos los viajes que hace una persona. Si que es cierto, que para utilizarla es fácil pasar por alto el botón donde se encuentra.

Lo que realmente debes saber es que para usar esta función es necesario tener activa la cronología. La información todos tus viajes están en Google Travel, pero también en Google Maps. Las indicaciones que hay que seguir para encontrar esta opción os la damos a continuación.

Google travel | Google

Pasos a seguir

Lo primero que debes hacer es entrar en la pestaña de Guardado, meterte en el apartado visitas y tocar Viajes. Una vez allí, podrás ver un resumen de los trayectos que has hecho y que Google ha registrado. Además del trayecto, también verás cuantos días has estado de viaje y un mapa con todas las ciudades del mundo que has visitado.

Si sigues bajando, verás los viajes en cuestión, con la información más detallada. Podrás ver el nombre del lugar o las fechas del viaje. Además, tocando uno de los destinos se mostrarán los kilómetros en vuelos, en coche y andando que realizaste durante el viaje.

En cada viaje que haya quedado registrado podrás ver el itinerario que hiciste cada día y en que lugares estuviste, mostrándose en un mapa. Pero aún queda más, a través del móvil también hacemos fotos, y es por ello que Google Maps se complementa con Google Fotos para mostrarte que hiciste en cada lugar con fotos tuyas. Es fundamental tener una copia de seguridad realizada para que se haga de forma adecuada y renovada.

Lo importante es que toda esta gran cantidad de información que nos proporciona la aplicación no se puede compartir y solo es para que nosotros nos informemos y tengamos un resumen de cada viaje de forma completa y organizada.

