Algunas cosas que no debes hacer durante tu viaje a Japón

Cada país tiene sus costumbres o formas de ser bastante comunes entre sus habitantes. No es que todas las personas nacidas en un mismo lugar tengan el mismo carácter, sino que hay cosas en las personalidades que se han normalizado. Por ejemplo, hay países de cuyos habitantes se dice que tienen caracter frío y es raro verlos darse un abrazo. O países como España, en el que hasta que nos vimos sorprendidos por el COVID saludábamos con besos hasta a los desconocidos. Costumbres diferentes.

Costumbres tan diferentes, en realidad, que debemos pararnos a pensar antes de llevarlas a cabo según en qué lugar nos encontremos. Y es que lo que está bien visto en un sitio puede llegar a ser una falta de respeto en otro. Así, hoy vamos a centrarnos en Japón. Un país con una cultura que dista bastante de la nuestra. Por tanto, un país en el que tenemos que evitar hacer ciertas cosas si no queremos convertirnos en el centro de todas las miradas.

Para empezar, no debes hablar muy alto. Los españoles tendemos a hablar con tonos de voz elevados y los japoneses, por el contrario, son muy silenciosos. Asi que lo mejor que podemos hacer es respetarlos, sobre todo en el transporte público, y no elevar demasiado el tono de voz. Pero en el transporte público, además de no hablar fuerte, tampoco puedes comer ni beber. De hecho, te darás cuenta de si está permitido o no porque cuando lo esté verás unas bandejas especiales para ello.

Japón | Pixabay

Otra cosa que no debes hacer en Japón es fumar en los espacios públicos. Allí no es algo que esté prohibido en los interiores de los locales, sino que está prohibido también en la calle. Solo puedes fumar en las zonas habilitadas expresamente para ello. Además de estas tres cosas, tampoco puedes entrar vestido a un onsen. Los onsen son baños termales muy famosos en Japón, pero para disfrutar de ellos tienes que hacerlo totalmente desnudo. Por otro lado, también debes quitarte los zapatos antes de entrar en tu habitación de hotel o en una casa: no puedes entrar calzado.

En cuanto a cosas relacionadas con el dinero, ten en cuenta las que vamos a exponer a continuación. Para empezar, no debes dejar propina en los restaurantes porque consideran que ofrecer un buen servicio es lo mínimo que deben hacer. Así, si dejas propina lo más normal es que te la devuelvan. Eso no es todo lo que debes tener en cuenta respecto al dinero. Cuando compres en un establecimiento, no le des el dinero en mano a los dependientes; verás unas bandejitas que es donde deberás dejar el dinero y de donde deberás recoger el cambio.

Y para finalizar, dos cosas más que no debes hacer en Japón, esta vez relacionadas con la salud. En el país nipón no debes sonarte en público sino que has de hacerlo en un baño. Tampoco debes toser en la calle si no llevas mascarilla puesta.