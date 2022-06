6 Cosas que puedes hacer para estar entretenido durante un viaje largo

A lo largo de las vacaciones es normal irse de viaje a algún lado de España, de Europa o del mundo. La gran mayoría de veces esto implica tener que coger el coche, el avión o el tren para llegar hasta el destino que hemos escogido. Muchos trayectos duran varias horas y hay un momento en el que ya no sabes que hacer para entretenerte y que se te haga más corto el viaje y menos aburrido. A continuación, os vamos a dar algunas ideas de cosas que podéis hacer durante el viaje.

Ver una serie o película

Antes de salir de casa podéis descargaros varios episodios de la serie que más os guste o de películas que querías ver y aún no habéis visto. Cuando estés en dirección al destino y ya no sepas qué hacer coge el móvil o la tablet y empieza esa serie que tanto deseabas ver. Así el tiempo se pasará más rápido y estarás distraído

Espian nuestros moviles Android | Sinc

Buscar planes

Las vacaciones están para relajarte, pasárselo bien y ver cosas nuevas, por eso, otra cosa que puedes hacer es investigar que hay al lugar al que vas, cuáles son sus monumentos más emblemáticos, los mejores restaurantes o a que playa es mejor ir. Poco a poco se irá pasando el trayecto de forma rápida y verás que encima de descubrir cosas de tu destino habrás aprovechado muy bien el tiempo.

Viajar en coche | iStock

Hacer limpieza en el móvil

En nuestro día a día nunca tenemos tiempo para limpiar todas las fotos que no queremos o las aplicaciones que no utilizamos. Es una tarea que se suele hacer bola a más de uno, por lo que, si estamos en el coche, en el avión o el tren podemos ser productivos en el viaje y borrar todo lo que no queremos. Además, así nos aseguramos de que tengamos espacio para todas las fotos que se van a hacer en el viaje.

Teléfono móvil | Agencias

Jugar a juegos

Es una de las cosas más típicas que se suelen hacer en los viajes y sobre todo si vamos con niños. Algunos de los juegos que nos pueden entretener son los más tradicionales como el Veo Veo o las Palabras Encadenadas. Así podremos observar el paisaje que estamos pasando e interactuar de forma divertida con el resto de las personas que viajan contigo.

Familia viajando en coche | iStock

Parar para descansar

Si vamos en coche el conductor debe parar y hacer un descanso cada dos horas para que así se despeje y cuando retome el viaje no se encuentre tan fatigado. También, los demás pasajeros pueden aprovechar para comprar algo para comer y despejarse del viaje.

Imagen de archivo de una chica alquilando un coche | iStock

Leer un libro o revista

Aunque esta opción si vamos en coche puede que se complique porque te puedes marear, para los viajes en avión y en tren es una forma de alejarse de los dispositivos móviles y desconectar. Leer un libro nos distrae y hará que no permanezcamos pendientes al reloj para intentar que las horas pasen más rápido.

Leer acompanados aumenta la creatividad | Sinc

