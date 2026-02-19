La vacunación contra la covid-19 en el embarazo podría prevenir el riesgo de preeclampsia

La vacunación frente a la covid-19 durante el embarazo se asocia con una menor probabilidad de desarrollar preeclampsia, una complicación que puede comprometer la salud materna y fetal. Así lo indica un estudio observacional del consorcio INTERCOVID, liderado por la Universidad de Oxford y publicado en eClinicalMedicine.

El trabajo incluyó datos de 6.527 mujeres embarazadas reclutadas entre 2020 y 2022 en 18 países y más de 40 hospitales de Estados Unidos, Europa, América Latina, África y Asia. Según los autores, esto refleja un esfuerzo verdaderamente global por comprender los resultados maternos y perinatales durante la pandemia.

La infección por SARS-CoV-2 durante la gestación se asoció con un aumento del 45% en el riesgo de preeclampsia, porcentaje que ascendía al 78% entre las mujeres no vacunadas. En contraste, entre quienes recibieron una dosis de refuerzo, el riesgo se redujo un 33%. En mujeres con enfermedades previas como diabetes, hipertensión o trastornos tiroideos —con mayor riesgo basal— la reducción fue aún mayor.

"Estos resultados van más allá de los beneficios ya conocidos de la vacunación frente a la covid-19 durante el embarazo", afirma José Villar, investigador principal del consorcio INTERCOVID en la Universidad de Oxford. "Ahora tenemos evidencia de que la vacunación materna puede influir en vías implicadas en el desarrollo de la preeclampsia, lo que sugiere un beneficio inmunológico o vascular más amplio".

El análisis tuvo en cuenta las distintas tecnologías empleadas durante la pandemia. "Se incluyeron todas las disponibles y no se encontró un efecto diferencial al comparar las de ARNm con las otras. En el presente es irrelevante porque solo hay un tipo disponible, el ARNm", explica a SINC Villar.

Un mecanismo aún por aclarar

La preeclampsia afecta a entre el 3 y el 8% de los embarazos en el mundo y constituye una de las principales causas de morbilidad y mortalidad materna y neonatal. Aunque su origen no está completamente definido, la evidencia apunta a alteraciones en la formación de la placenta, inflamación sistémica y disfunción endotelial.

Según los autores, la covid-19 y la preeclampsia comparten mecanismos fisiopatológicos, entre ellos daño endotelial, activación inflamatoria y disfunción vascular. El daño vascular inducido por el SARS-CoV-2 puede reforzar el entorno protrombótico y antiangiogénico característico de la enfermedad, lo que incrementa el riesgo de complicaciones hipertensivas y placentarias.

El posible efecto protector de la vacunación no se limitaría a evitar la infección. "Es un tema complejo y puede implicar varios mecanismos que serán objeto de futuras investigaciones", apunta el experto.

"Lo importante es que no siempre es necesario conocer todos los detalles biológicos para recomendar una medida de salud pública que, si se confirma, podría tener un impacto muy importante. No fue necesario entender el mecanismo exacto por el cual fumar causa cáncer de pulmón para recomendar que la gente no fume", subraya Villar a SINC.

Reducción del daño inflamatorio y vascular

Los investigadores plantean que la vacunación podría reducir el daño inflamatorio y vascular asociado a la infección, incluida la alteración del receptor ACE2, implicado tanto en la regulación de la presión arterial como en la entrada del virus en las células. Además, el hecho de que la asociación protectora se mantenga tras ajustar por diagnóstico de covid-19 sugiere posibles efectos inmunomoduladores adicionales.

Para Villar, los hallazgos refuerzan las recomendaciones actuales: "Estos resultados apoyan la vacunación de todas las embarazadas según la normativa local, en especial aquellas con problemas preexistentes relacionados con la preeclampsia. El primer objetivo es implementar la normativa y asegurar que, además del efecto primario, es probable que existan otros beneficios no menores", señala.

El siguiente paso, apunta, sería confirmar los resultados mediante "un ensayo clínico randomizado multicéntrico internacional con un número grande de pacientes para confirmar o descartar el efecto. Es complejo y requiere un diseño cuidadoso, pero podría realizarse en un plazo relativamente corto. La posible magnitud del efecto merece una consideración seria por parte de las autoridades de salud".

Referencia:

Paolo Ivo Cavoretto, José Villar, Antonio Farina, Marta Fabre et al. "COVID-19 vaccination status during pregnancy and preeclampsia risk: the pandemic-era cohort of the INTERCOVID consortium". eClinicalMedicine, 2026.