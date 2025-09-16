Una vacuna experimental previene el desarrollo del asma

El preparado MV130, desarrollado por la empresa española Inmunotek y probado en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ha mostrado un efecto protector frente al asma alérgica eosinofílica en ratones y en modelos preclínicos humanos.

El asma es la enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias más frecuente en el mundo y afecta tanto a niños como a adultos. Entre sus principales desencadenantes se encuentran las infecciones virales y la sensibilización alérgica en la infancia.

MV130, una vacuna bacteriana polivalente de administración sublingual, ya había demostrado eficacia en la reducción de bronquiolitis infantiles provocadas por virus.

Ahora, un estudio publicado en Nature Communications por el grupo de Óscar Palomares, investigador de bioquímica y biología Molecular de la UCM, en colaboración con Laura Conejero y José Luis Subiza, de la empresa española Imunotek muestra que también previene el desarrollo de asma alérgica eosinofílica, con un efecto protector que se mantiene hasta nueve semanas tras el tratamiento.

Los resultados revelan que MV130 induce respuestas inmunitarias innatas y adaptativas no patológicas frente a los alérgenos del polvo de ácaros, responsables de esta forma de asma. El mecanismo se basa en la reprogramación metabólica y transcriptómica de las células dendríticas, esenciales en la respuesta inmunitaria.

Ensayos clínicos

El trabajo, que incluye técnicas avanzadas de citometría, histología, estudios metabólicos y análisis de función pulmonar, sitúa a MV130 como candidata para futuros ensayos clínicos. Además, aporta conocimiento clave sobre cómo las vacunas bacterianas polivalentes administradas por vía sublingual pueden contribuir a la prevención del asma.

La investigación forma parte de un proyecto público-privado entre la Universidad Complutense e Inmunotek, con financiación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Comunidad de Madrid.