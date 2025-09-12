¿Cómo se calcula la edad de un perro?

Calcular la edad de un perroen años humanos es más complejo de lo que sugiere la antigua fórmula de multiplicar por siete. Los perros no envejecen de forma lineal ni igual entre sí; factores como la raza, el tamaño y la etapa de vida influyen en su ritmo de envejecimiento. En términos generales, el primer año de vida de un perro equivale a unos 15 años humanos, el segundo a unos 9 y a partir del tercero, cada año suma entre 4 y 7 años humanos, dependiendo del tamaño del animal.

No todos los perros envejecen igual. Las razas grandes suelen envejecer más rápido que las pequeñas, lo que hace que un mismo año cronológico tenga un impacto diferente en función del tipo de perro. Esta variabilidad ha llevado a los científicos a buscar métodos más precisos para estimar su edad en términos humanos.

Un estudio reciente propone una fórmula basada en el análisis del ADN y en los cambios epigenéticos que se producen con el tiempo. Según esta fórmula, la edad humana equivalente se calcula multiplicando 16 por el logaritmo natural de la edad del perro y sumándole 31. Esta fórmula tiene en cuenta que los perros envejecen muy rápido durante los primeros años y luego lo hacen de manera más estable, ofreciendo así una estimación más ajustada y científica.