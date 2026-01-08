Todo sobre la triada de eclipses que se verán desde España en los próximos tres años: fechas clave y recomendaciones

Después de un siglo entero sin observar un eclipse solar completo, España recibirá en verano de 2026 uno de estos eventos astronómicos y dará comienzo una triada que concluirá en enero de 2028.

Los eclipses solares son eventos astronómicos en los que la luz del Sol queda total o parcialmente ocultada por la Luna. Los astrofísicos distinguen entre ocultamientos totales, anulares y parciales en función de la visibilidad del astro y de su brillo en ese lugar y punto concreto.

Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), es bastante común ver eclipses parciales cada varios años, pero ser testigos de eventos totales o en los que se observe el anillo del astro es algo más inusual. De hecho, el fenómeno anular más reciente en España ocurrió en 2005 y no se ha visto una ocultación completa desde 1912.

No obstante, esta "sequía de eclipses termina pronto", tal y como explica la institución científica. Entre 2026 y 2028 habrá dos eclipses totales y uno anular que podrán observarse desde algún punto de la geografía española.

Eclipse solar total del 12 de agosto de 2026

El primero de ellos ocurrirá este 12 de agosto y la franja en la que podrá verse su forma completa cruzará desde A Coruña hasta Palma de Mallorca.

Este fenómeno se observará en gran parte de la mitad norte peninsular y en Baleares, mientras que en la mitad sur se podrá ver de forma parcial.

La primera región en la que aparecerá será Galicia, y en A Coruña comenzará a las 19h 31m. Tendrá su máximo a las 20h 28m y finalizará a las 21h 22m, por lo que la duración de la fase completa será 76 segundos.

Según el IGN, España se encuentra al final de la franja de totalidad, por lo que el eclipse se podrá vislumbrar cuando el Sol se ponga cerca del horizonte. Además, recomienda verlo desde un lugar con buena visibilidad –sin obstáculos– hacia el oeste (el lugar por el que se pondrá el astro).

Por otro lado, la institución recuerda que este evento astronómico antecederá a la noche de máxima visibilidad de las Perseidas, por lo que también se podrá disfrutar de esta lluvia de meteoros típica del periodo estival.

Eclipse solar total del 2 de agosto de 2027

Un año más tarde, otro eclipse total cruzará España el 2 de agosto de 2027. La franja de totalidad atravesará el estrecho de Gibraltar de oeste a este y cubrirá el extremo sur de la península y el norte de África.

En oposición al anterior, este evento tendrá lugar durante la mañana, y la máxima duración de la totalidad corresponderá a Ceuta con 4 minutos y 48 segundos. Junto a esta ciudad, el eclipse se producirá en Cádiz entre las 10h y 45m, mientras que en otras regiones como Málaga o Melilla comenzará a las 10h 48m.

Aunque la totalidad se restrinja a las zonas cercanas al estrecho de Gibraltar, el fenómeno será visible de forma parcial en todo el país. El porcentaje máximo de oscurecimiento será del 70% en cualquier punto del territorio nacional, desde las zonas más septentrionales hasta las islas Canarias.

Eclipse solar anular del 26 de enero de 2028

Finalmente, la oleada de eclipses concluirá con uno anular el futuro 26 de enero de 2028 y cuya franja de visibilidad cruzará la península de sudoeste a noreste justo antes de la puesta de Sol.

Podrá observarse al atardecer desde casi toda la comunidad de Andalucía, la parte sur de Extremadura, Castilla-La Mancha, algunas zonas de la Comunidad de Madrid, Aragón, Murcia, Comunidad Valenciana, parte de Cataluña y las islas más occidentales de Baleares. Desde el resto del país, el eclipse será visible solo parcialmente.

Algunas de las capitales de provincia desde donde podrá disfrutarse más tiempo serán Sevilla, en la que empezará a las 17:34 y durará 153 minutos; y Córdoba, ciudad en la que comenzará unos instantes después y que durará 152 minutos.