¿Tienen los padres su propia depresión posparto?

La salud mental de los padres durante el embarazo y el posparto tiene un impacto significativo en el desarrollo infantil, especialmente en áreas como las habilidades sociales, emocionales, cognitivas y del lenguaje. Así lo señala un artículo publicado esta semana en la revista JAMA Pediatrics por especialistas del Hospital Infantil Ann & Robert H. Lurie de Chicago (Estados Unidos), que acompañan con una revisión sistemática sobre este tema.

"El nacimiento de un hijo puede ser una experiencia muy estresante para ambos progenitores", explica Craig Garfield, pediatra y autor principal del artículo. Garfield es también fundador del Programa de Innovaciones en Salud Familiar e Infantil (FCHIP, por sus siglas en inglés) en Lurie Children’s y profesor en la Universidad Northwestern. "En Estados Unidos se evalúa sistemáticamente a las madres desde 2010 para detectar depresión posparto. Debemos aplicar el mismo enfoque con los padres".

Se estima que un 14% de los padres en Estados Unidos experimentan depresión posparto, una cifra similar a la registrada en mujeres. Sin embargo, los hombres tienden a ocultar o minimizar sus síntomas, por lo que esta prevalencia podría estar infravalorada.

"Como profesionales de la salud, debemos replantearnos cómo nos relacionamos con los nuevos padres", añade Garfield. "Es fundamental involucrarlos desde el embarazo y normalizar emociones como la tristeza, el miedo o la ansiedad. También hay que hablarles sobre las señales de alarma de la depresión, tanto en ellos como en sus parejas".

Influye en el sueño del bebé

Desde Australia, la psicóloga Delyse Hutchinson, investigadora en la Universidad Deakin y coautora del estudio original, destaca: "Las pruebas de esta revisión sistemática y metaanálisis indican que el malestar mental paterno es un factor potencialmente modificable del desarrollo infantil. Reducir este malestar durante el periodo perinatal debería ser un objetivo prioritario para las intervenciones preventivas, con el fin de apoyar a los padres en su transición a la paternidad y promover la salud de las futuras generaciones".

Para conocer mejor las necesidades de los hombres que se convierten en padres, Garfield ha contribuido a crear PRAMS for Dads, una herramienta pionera de salud pública que recoge datos sobre este colectivo. El sistema, que comenzó en el estado de Georgia, estará operativo en ocho estados antes de finalizar 2025.

"El objetivo es enfocar mejor los recursos estatales y apoyar a los padres en la adopción de hábitos saludables que beneficien a toda la familia", indica Garfield.

Investigaciones previas del equipo muestran, por ejemplo, que la implicación del padre puede influir decisivamente en que el bebé sea amamantado y duerma en condiciones seguras.

Garfield y su equipo publican cada año un informe sobre la figura paterna con motivo del Día del Padre, y actualizan regularmente un blog con reflexiones que detallan cómo avanzar hacia una paternidad más consciente y saludable.

Referencia:

Garfield et al. Paternal perinatal depression, anxiety, and stress and child development. JAMA Pediatrics, 2025