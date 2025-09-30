La superficie marina alcanzó en 2024 una temperatura global récord de 21ºC

El ritmo de calentamiento del océano es "acelerado" y la temperatura global de la superficie batió un récord en la primavera de 2024, alcanzando los 21 grados centígrados, según el noveno informe del Servicio de Vigilancia Marina del programa Copernicus de la Unión Europea sobre el estado de los mares.

"Todo el océano está afectado por la triple crisis planetaria del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la polución", señala el documento publicado este martes.

El nivel del mar sube a un ritmo sin precedentes de 40,8 mm por década, mientras que la extensión de hielo en el Ártico y en la Antártida registra mínimos históricos, según otros datos relevantes del informe.

Reforzar las políticas oceánicas

"Reducir las emisiones, aunque fundamental, ya no basta por sí solo para salvar el planeta", concluye Copernicus. "Los gobiernos deben restaurar los ecosistemas y reforzar las políticas oceánicas para proteger una economía azul global que mueve miles de millones".

Según los datos analizados por más de 70 científicos, el calentamiento de la superficie marina es "particularmente rápido": tres veces superior a la media en el Mar Negro, casi lo mismo en el Báltico y más del doble en el Mediterráneo, donde el incremento es de 0,41 grados por década. Las olas de calor marinas duran entre 16 y 23 días más cada diez años.

En 2023 y 2024 se registraron olas de calor “excepcionalmente intensas y persistentes”, que superaron en 0,25°C los registros anteriores de temperatura superficial del océano, borrando los récords de 2015 y 2016.

En algunas zonas del Atlántico, 2023 acumuló más de 300 días en condiciones de ola de calor marina.

Durante el verano de ese año, la ola de calor más prolongada registrada en el Mediterráneo elevó la temperatura de la superficie hasta 4,3°C por encima de lo normal.

40,8 mm de subida por década

La subida del nivel global del mar también "se acelera a un ritmo sin precedentes": 31,4 mm por década entre 1999 y 2006, 39,3 mm entre 2007 y 2015, y 40,8 mm entre 2016 y 2024.

El aumento acumulado entre 1901 y 2024 es de 228 mm, lo que incrementa el riesgo de inundaciones y erosión en zonas costeras habitadas por unos 200 millones de personas.

Todos los países europeos con densidades de población superiores a 200 personas por km² en la costa experimentan una subida del nivel del mar por encima de la media.

En cuanto a la pérdida de hielo marino, el Ártico ha registrado cuatro mínimos históricos entre diciembre de 2024 y marzo de 2025. En marzo, la superficie era 1,94 millones de km² inferior a la media invernal a largo plazo, una extensión casi seis veces mayor que Polonia.

En la Antártida, 2025 es el tercer año consecutivo con baja extensión de hielo marino. En febrero, había 1,6 millones de km² menos que la media a largo plazo, un área casi tres veces mayor que Francia.

Mayor acidificación en las zonas más ricas

El informe destaca que el 10% de las zonas con mayor biodiversidad marina se están acidificando más rápido que la media global.

El calentamiento y la acidificación afectan al 16% de los corales amenazados y al 30% de los gravemente amenazados.

Los residuos plásticos contaminan todas las cuencas oceánicas. Entre los países que emiten más de 10.000 toneladas al año, el 75% bordea arrecifes de coral.

Las provincias biofísicas marinas —regiones con condiciones comunes— han visto modificadas sus "fronteras" y se desplazan hacia los polos, con cambios clave en la presencia de micronecton (peces, moluscos, etc. de 2 a 20 cm).

El Servicio de Vigilancia Marina es uno de los seis que integran el programa Copernicus de observación terrestre, financiado por la Unión Europea.

Decisiones basadas en la evidencia científica

La directora del informe, Karina von Schuckman, señaló durante su presentación que los datos demuestran la necesidad de "tomar decisiones" y llamó a que estas se basen "en la evidencia científica".

Para Andrius Kubilius, comisario europeo de Defensa y Espacio, el documento "ofrece una visión global y exhaustiva del estado, las tendencias y las variaciones naturales del océano global" y "pone de relieve herramientas de monitoreo innovadoras que permiten una coexistencia sostenible con los ecosistemas marinos".