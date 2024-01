La subida del nivel del mar causaría pérdidas de casi 50.000 millones en España

Solo uno de los impactos previstos del cambio climático, como es el caso de la subida del nivel del mar, causaría pérdidas cercanas a los 50.000 millones de euros en España a finales de siglo (una caída del 0,88% del Producto Interior Bruto, PIB, estimado). Las comunidades más afectadas serían Galicia, Cantabria y País Vasco.

Así lo pone de manifiesto un estudio recogido esta semana en la revista Scientific Reports, que analiza el impacto económico de la subida del nivel del mar en los países de la UE y Reino Unido en un contexto sin medidas de adaptación y mitigación del cambio climático más ambiciosas de las que hay en la actualidad.

Los modelos empleados calculan una pérdida del PIB de un 1,26% (871.800 millones de euros estimados) para el conjunto de la Unión Europea y el Reino Unido a finales de siglo.

Los más afectados

Por comunidades autónomas, los autores calculan que la que más PIB perdería por la subida del nivel del mar sería Cantabria (un 3,82%), seguida de Galicia y País Vasco (2,89% en ambos casos), Canarias (1,83%), Asturias (1,54%), y Comunidad Valenciana (1,19%).

Los sectores más afectados por la subida del nivel del mar, de entre 1,08 y 1.20 metros respecto a 1995, serían: logística, transporte, agricultura, construcción, servicios públicos, suministros (agua, electricidad, etc) y sectores industriales asociados a ellos.

En la foto de archivo, el Faro de la Isla de Mouro, en Cantabria, es superado en altura por las olas. EFE / Andrés Fernández

El primer autor del trabajo Ignasi Cortés Arbués, investigador de la universidad holandesa de Delft, ha detallado en una entrevista con EFE que "los impactos de la subida del nivel del mar se han calculado teniendo en cuenta las áreas que están a una distancia de la costa de hasta 50 kilómetros, que es donde vive el 44% de la población europea".

Regiones 'ganadoras'

La investigación también pone de relieve que habría regiones que se beneficiarían de ese movimiento hacia el interior de la actividad económica debido a los impactos en la costa.

En el caso de España, Extremadura mejoraría el PIB un 0,32% a finales de siglo debido a esta 'deslocalización' económica costera, Castilla La Mancha un 0,19%, y Castilla y León un 0,15%.

La Comunidad de Madrid, Aragón, La Rioja o Navarra también se verían beneficiadas de esta tendencia.

A pesar de ello, España no estaría entre los países europeos peor impactados económicamente por la subida del nivel del mar, según este estudio, que sitúa a Italia, Polonia o Grecia entre los más perjudicados si no se toman medidas de adaptación más contundentes que las actuales.

Concretamente, las regiones italianas del Véneto y Emilia-Romaña o la polaca de Pomerania Occidental se llevarían la peor parte con pérdidas de hasta un 21% del PIB en 2100.

Por el contrario, regiones del interior de Alemania, Austria o Hungría experimentarían subidas de hasta un 1% del PIB regional por la deslocalización de la actividad económica hacia el interior.

La adaptación es clave

Y es que "la adaptación es fundamental", incide Cortés, quien pone como ejemplo el hecho de que "Holanda será uno de los países con menos impacto negativo previsto, pese a la vulnerabilidad de su costa, debido a sus robustos sistemas de protección costera".

El investigador español recalca que su modelo de estudio solo ha tenido en cuenta el impacto de la subida del nivel del mar, y no ha contemplado otros fenómenos cuya severidad y frecuencia se están incrementando a consecuencia del cambio climático, como inundaciones, sequías o incendios, entre otros.

Cortés subraya también "la necesidad de políticas económicas específicas para cada región a fin de hacer frente a los efectos desiguales de la subida del nivel del mar en las distintas regiones y sus economías".

Método

Para obtener sus conclusiones, los investigadores han combinado su modelo económico sobre los impactos previstos de la subida del nivel del mar, las tendencias de inversión y la distribución de las pérdidas económicas causadas por 155 inundaciones en toda Europa entre 1995 y 2016.

Además, calcularon las posibles pérdidas y ganancias económicas en comparación con un escenario sin subidas del nivel del mar y un crecimiento económico anual del 2 % en todas las regiones.

Referencia:

Ignasi Cortés Arbués et al. "Distribution of economic damages due to climate-driven sea-level rise across European regions and sectors". Scientific Reports (2024).