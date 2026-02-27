Una serie de ámbares fósiles revelan cómo era la vida de las hormigas en el Cretácico

Los insectos atrapados en ámbar podrían revelarnos mucho sobre su papel en los ecosistemas del pasado: polinizadores, parásitos, depredadores y presas. Pero, ¿cuántos de los insectos conservados juntos reflejan interacciones durante su vida y cuántos son solo coincidencias desafortunadas?

Un equipo científico liderado por el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC-CSIC), adscrito a la Universidad Castilla La Mancha, ha examinado seis muestras clave que conservan inusualmente bien insectos ahora extintos para tratar de aprender más sobre las hormigas que vivieron en la misma época que los dinosaurios.

"Las inclusiones en el ámbar son representativas de las posibles interacciones entre los diferentes organismos que dan forma al medio ambiente", explica José de la Fuente, autor principal del artículo publicado enFrontiers in Ecology and Evolution. "La identificación y caracterización morfológica de las hormigas fósiles en el ámbar junto con otras inclusiones de insectos proporciona una instantánea de la vida en la Tierra hace millones de años".

Instantáneas del pasado

Los científicos examinaron seis piezas diferentes de ámbar que contienen múltiples organismos de diferentes especies, un fenómeno poco común denominado sininclusión.

Eligieron estas piezas de ámbar porque contienen hormigas, que se consideran especialmente importantes para los ecosistemas. Los primeros de estos insectos, que se encontraron por primera vez en el Cretácico Superior, se conocen como hormigas Stem y no dejaron descendientes modernos; todas las hormigas que viven hoy en día evolucionaron a partir de las hormigas Crown. Ambas especies se encuentran en las seis piezas de ámbar estudiadas por los científicos, así como las hormigas del infierno, que evolucionaron a partir de las hormigas Stem.

La muestra del estudio incluía cuatro piezas de ámbar del Cretácico (de unos 99 millones de años de antigüedad), una pieza de ámbar del Eoceno (de hace aproximadamente 56-34 millones de años) y una pieza de ámbar del Oligoceno (de hace aproximadamente 34-23 millones de años). Los científicos utilizaron potentes microscopios para examinar el ámbar, identificar las diferentes especies que se encontraban en su interior y medir la distancia entre las hormigas y otras especies.

En tres de las seis piezas de ámbar, los científicos encontraron hormigas muy cerca de ácaros. En la primera pieza de ámbar, los científicos encontraron una hormiga corona, una avispa y dos ácaros tan cerca de la hormiga que podrían haber estado viajando sobre ella.

Otra de las piezas contenía una hormiga Stem y un ácaro, separados por unos cuatro milímetros. Y otra también contenía tres especies diferentes de hormigas cerca de un ácaro y algunas termitas, así como mosquitos mal conservados y un insecto alado.

En la última, los científicos encontraron una hormiga Stem junto a, probablemente, una avispa parásita y una araña. La hormiga parece haberse estado alimentando de algo. Está descansando junto a otro insecto incluido, que podría ser un gusano o una larva, pero como no hay indicios de que los dos estuvieran interactuando, los científicos creen que se trata de una coincidencia. En otras encontraron una hormiga Stem y una araña, y una hormiga Hell, un caracol, un milpiés y algunos insectos no identificables.

¿Lugar equivocado, momento equivocado?

"Las sininclusiones de hormigas más cercanas son más propensas a reflejar el comportamiento y las interacciones entre estos organismos", dijo De la Fuente. "Las interacciones propuestas entre hormigas y ácaros pueden reflejar dos posibles escenarios. En primer lugar, una relación temporal comensal especializada en la que los ácaros se adhieren a las hormigas para dispersarse gratuitamente a nuevos hábitats. En segundo lugar, un parasitismo en el que los ácaros se alimentan del huésped hormiga durante el transporte".

Aunque los trozos de ámbar que contienen hormigas son raros, y los que contienen múltiples especies son aún más raros, hay algunas pruebas publicadas que apuntan a interacciones entre ácaros y hormigas, a veces mutuamente beneficiosas. Las investigaciones futuras podrían ayudar a aclarar esto utilizando escáneres micro-CT para buscar estructuras de fijación en los ácaros que les hubieran permitido trepar a las hormigas para desplazarse. En el caso de la pieza de ámbar con la araña, es una especie que podía camuflarse como una hormiga y que podría haberse beneficiado de la proximidad de hormigas reales.

Los científicos afirman que las distancias más cortas entre los insectos en el ámbar reflejan con mayor probabilidad interacciones durante la vida, como las que se dan entre hormigas y ácaros. Sin embargo, piden cautela en torno a las interacciones inferidas: los insectos que no están en contacto podrían ser simplemente insectos que quedaron atrapados en la misma resina.

"Para mejorar el análisis de las interacciones entre diferentes organismos en las inclusiones fósiles de ámbar, las investigaciones futuras deberían utilizar técnicas avanzadas de imagen", afirma De la Fuente. "No obstante, estos resultados proporcionan pruebas del comportamiento y los hábitos ecológicos de los insectos".

Referencia:

De la Fuente J and Estrada-Peña. A Description of fossil amber with ant syninclusions. Frontiers in Ecology and Evolution (2026).