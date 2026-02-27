La mayoría del mestizaje con neandertales fue entre varones de esta especie y mujeres humanas

Los humanos anatómicamente modernos portan niveles bajos de ADN neandertal, pero este no se distribuye de manera uniforme, según un estudio liderado por la Universidad de Pensilvania (Estados Unidos) y publicado hoy en la revista Science.

Para realizar el estudio, los investigadores compararon los genomas de neandertales con un panel de 73 mujeres de poblaciones subsaharianas que carecen prácticamente de ascendencia neandertal, incluyendo a los !Xoo y Ju|'hoansi de Botswana y los Chabu de Etiopía. Este enfoque permitió identificar regiones del genoma neandertal que contienen ADN de humanos anatómicamente modernos (AMH) procedentes de episodios de mestizaje anteriores.

El análisis se centró en la neandertal de Altai, una hembra cuyo genoma de alta calidad está datado en 122.000 años. También se estudiaron otras dos hembras: la de Chagyrskaya (80.000 años) y la de Vindija (52.000 años).

Múltiples hipótesis

Los resultados mostraron que los cromosomas X de estas neandertales contienen proporciones significativamente más altas de ADN humano moderno que los autosomas, lo que indica que la falta de alelos neandertales en los humanos modernos no se debe únicamente a incompatibilidades genómicas en el cromosoma X.

"Para explicarlo consideramos dos hipótesis relacionadas con la selección natural. Una era que las incompatibilidades reproductivas impidieran el intercambio de cromosomas X entre los neandertales y los AMH. Descartamos esta hipótesis al observar que el cromosoma X neandertal portaba más ascendencia de humanos modernos que el resto del genoma neandertal (no menos)", declara a SINC Alexander Platt, autor principal del estudio.

La otra hipótesis era que el cromosoma X de los humanos fuera funcionalmente superior al de los neandertales. "También descartamos esta posibilidad al observar que los alelos de los humanos modernos se localizaban preferentemente en las partes menos funcionales del cromosoma X neandertal, y no en las regiones más importantes desde el punto de vista funcional", añade.

Esto llevó a los científicos a concluir que el fenómeno impulsor no estaba relacionado con lo que hacían los cromosomas X, sino con quiénes los portaban y cómo se movían entre poblaciones.

Pareja de neandertales. / Jose Antonio Peñas (SINC)

¿Encuentros sesgados por el sexo?

Este trabajo apunta a que cuando los neandertales y los humanos modernos se cruzaron en el pasado, los emparejamientos fueron mayoritariamente entre neandertales masculinos y mujeres humanas. Este patrón podría explicar la distribución desigual del ADN neandertal en nuestra especie y arroja luz sobre la historia de los primeros encuentros entre ambas especies.

Sin embargo, los autores no descartan la posibilidad de que los sesgos demográficos por sexo hayan desempeñado un papel importante. Además, es posible que la migración diferencial y la preferencia de pareja hayan actuado simultáneamente.

"Un escenario en el que mujeres AMH migran hacia una primera población neandertal, luego mujeres de esa población mestiza migran hacia una segunda población neandertal y, eventualmente (200.000 años después), hombres de esa población neandertal migran hacia una población AMH podría explicar el patrón", ejemplifica el científico.

Escenarios más simples, como un único evento de mezcla entre mujeres AMH y hombres neandertales, no serían suficientes. "Incluso oleadas repetidas de mujeres AMH hacia una población neandertal no producirían estos resultados. Debido a la complejidad del escenario demográfico necesario, tendemos a favorecer el modelo más simple de preferencia de pareja", asegura Platt.

Entender los 'desiertos neandertales'

Al comparar los genomas de ambas especies, los investigadores identificaron vacíos llamativos conocidos como 'desiertos neandertales', es decir, largos segmentos de ADN en los humanos modernos donde las contribuciones genéticas de los neandertales son especialmente escasas. Estas regiones aparecen en varios cromosomas, con mayor prominencia en el cromosoma X.

"La conclusión de una mezcla con sesgo sexual no afecta directamente nuestra comprensión de los 'desiertos neandertales'. Sin embargo, trabajos previos, que mostraron la relativa escasez de alelos AMH en las zonas neandertales ortólogas a los desiertos neandertales en humanos modernos, sugieren que estas son regiones de incompatibilidad genómica entre los grupos", afirma Platt.

En estas partes del gen, los alelos neandertales eran perjudiciales en el contexto del resto del genoma humano moderno, y los alelos AMH eran perjudiciales en el contexto del resto del genoma neandertal. "Observamos algo similar en el cromosoma X, donde parece que los neandertales redujeron el número de alelos AMH en las partes más funcionalmente importantes de ese cromosoma", concluye.

Referencia:

Alexander Platt et al. "Interbreeding between Neanderthals and modern humans was strongly sex biased". Science(2026).