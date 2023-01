Redescubierta la momia de un "niño de oro" con casi 50 amuletos

La momia del ahora llamado 'Niño de oro' fue hallada en 1916 en un cementerio utilizado aproximadamente entre los años 332 y 30 a.C. en Nag el-Hassay, al sur de Egipto. Desde entonces ha estado almacenada sin examinar en el sótano del Museo Egipcio de El Cairo.

Recientemente, un equipo de científicos egipcios ha utilizado la tomografía computarizada (una especie de TAC), para 'desenvolver digitalmente' esta momia, datada en unos 2.300 años de antigüedad y perteneciente a un adolescente de alto nivel socioeconómico. Los resultados, publicados en la revista 'Frontiers in Medicine', revelan que el cuerpo tiene casi 50 amuletos de diversos tipos.

La momia está depositada dentro de dos ataúdes, uno exterior con una inscripción griega y otro interior de madera. Dentro lleva una máscara dorada para la cabeza, un cartonaje pectoral que cubre la parte delantera del torso y un par de sandalias. Además del corazón, se extrajeron en su día las vísceras mediante una incisión por la ingle, así como el cerebro a través de la nariz, para luego ser sustituido por resina.

La momia 'desenvuelta digitalmente' en cuatro etapas. / SN SALEEM

Los antiguos egipcios creían que cuando moríamos, nuestro cuerpo espiritual buscaba una vida después de la muerte similar a la de este mundo. Pero la entrada en ese más allá no estaba garantizada: primero requería un peligroso viaje por el inframundo, seguido de un juicio final individual. Por eso, familiares y embalsamadores hacían todo lo posible para que su ser querido llegara a un destino feliz.

"Aquí mostramos que el cuerpo de esta momia estaba decorado con 49 amuletos, en una disposición única de tres columnas entre los pliegues de las envolturas y dentro de la cavidad corporal. Entre ellos figuran el ojo de Horus, el escarabajo, el amuleto akhet, el nudo de Isis y otros. Muchos eran de oro, otros de piedras semipreciosas, arcilla cocida o loza. Su finalidad era proteger el cuerpo y darle vitalidad en la otra vida", explica Sahar Saleem, primera autora del estudio y profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Cairo.

Sin salir las muelas del juicio

Los escáneres mostraron que el niño medía 128 cm, no estaba circuncidado y, a pesar de su juventud, no se ha identificado ninguna causa de muerte distinta a la naturales. Por el grado de fusión ósea y la ausencia de erupción de las muelas del juicio, los autores estiman que el niño tenía entre 14 y 15 años. Sus dientes estaban en buen estado, sin indicios de caries, pérdida de dientes o enfermedad periodontal.

La cara de la momia en las tomografías, detalle de su buena dentadura (con muelas del juicio no erupcionadas) e impresión en 3D del escarabajo de oro acorazonado de la cavidad torácica. / SN SALEEM

Respecto a los amuletos, son testimonio de una amplia gama de creencias egipcias. Por ejemplo, la lámina dorada de lengua está colocaba dentro de la boca para asegurar que el niño pudiera hablar en la otra vida, mientras que un amuleto de dos dedos se localiza junto al pene para proteger la incisión del embalsamamiento. El nudo de Isis invocaba el poder de esta diosa para proteger el cuerpo.

También aparece un amuleto de ángulo recto, que aportaba equilibrio y nivelación, y penachos dobles de halcón y avestruz que representaban la dualidad de la vida espiritual y material.

Escarabajo para silenciar el corazón

En el interior de la cavidad torácica se localizó un escarabajo dorado, del que los investigadores imprimieron una copia en 3D.

"El escarabajo del corazón se menciona en el capítulo 30 del Libro de los Muertos: era importante en el más allá durante el juicio del difunto y el pesaje del corazón contra la pluma de la diosa Maat. El escarabajo del corazón silenciaba el corazón el Día del Juicio, para que no diera testimonio contra el difunto. Se colocaba dentro de la cavidad del torso durante la momificación para sustituir al corazón si el cuerpo se quedaba sin este órgano", detalla la investigadora.

Además, alrededor de la superficie exterior de la momia había una guirnalda de helechos. "Los antiguos egipcios estaban fascinados por las plantas y las flores y creían que poseían efectos sagrados y simbólicos. Se colocaban ramos de plantas y flores junto al difunto en el momento del entierro, y también se ofrecían plantas al difunto en cada visita a los muertos durante las fiestas", afirma Saleem.

"Y respecto a las sandalias -concluye-, probablemente, servían para que el niño pudiera salir del ataúd. Según el ritual egipcio del Libro de los Muertos, el difunto debía llevar sandalias blancas para estar piadoso y limpio antes de recitar sus versos".

A la vista de estos emocionantes resultados, la dirección del Museo Egipcio decidió trasladar la momia a la sala principal de exposiciones con el sobrenombre de ‘Niño de oro’. En su nueva ubicación, los visitantes pueden admirar la momia junto a imágenes de TC y una versión impresa en 3D del amuleto del escarabajo del corazón, para acercarse lo más posible a las glorias de la antigua civilización egipcia.

Referencia:

Sahar Saleem et al. 'Scanning and 3D-printing using Computed Tomography (CT) of the ‘Golden boy’ mummy'. 'Frontiers in Medicine', 2023