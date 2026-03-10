Un multivitamínico al día podría ralentizar el envejecimiento del cuerpo

El llamado 'envejecimiento biológico' se refiere a los cambios que se producen en el organismo con el paso del tiempo, y que puede diferir de la edad cronológica de una persona en años. Para medirlo, los científicos utilizan marcadores conocidos como 'relojes epigenéticos', que miden patrones de ADN en la sangre.

Esto es lo que han hecho en un estudio del Hospital Brigham and Women's, asociado a la Universidad de Harvard (Estados Unidos), que revela que tomar un suplemento multivitamínico y multimineral diario ralentizó significativamente ciertos marcadores del envejecimiento biológico tras dos años de tratamiento en un estudio en el que participaron 958 adultos de más de 60 años.

Los resultados, publicados en Nature Medicine, indican que estos suplementos podrían favorecer un envejecimiento biológico saludable. Sin embargo, expertos ajenos al trabajo consideran que el envejecimiento es un proceso complejo y las conclusiones del análisis son "moderadas".

Reducción de dos marcadores biológicos

Muchas personas mayores de 60 años no obtienen suficientes vitaminas y minerales esenciales, como la vitamina B12, a través de su dieta, y ensayos clínicos previos han descubierto que los suplementos multivitamínicos y multiminerales pueden reducir las enfermedades crónicas. Sin embargo, su influencia en el envejecimiento biológico no está clara.

El equipo investigador, dirigido por Howard Sesso, asignó a los 958 participantes, con una edad media de unos 70 años, en varios grupos. Algunos tomaron una combinación de comprimidos multivitamínicos y multiminerales diarios, y otros extracto de cacao o un placebo.

El estudio hizo un seguimiento de dos años, en los que se midieron cinco marcadores de envejecimiento basados en el ADN en sangre.

Los autores descubrieron que los participantes del grupo que tomó multivitaminas y multiminerales mostraron una reducción en la tasa de aumento anual de dos de los relojes epigenéticos que se utilizan para estimar el riesgo de mortalidad, llamados PCPhenoAge y PCGrimAge, de aproximadamente 2,6 meses y 1,4 meses, respectivamente. En el caso de las personas que mostraban un envejecimiento biológico más rápido que la media antes de comenzar el ensayo, el efecto de ralentización del PCGrimAge fue mayor, de unos 2,8 meses.

Sin embargo, el multivitamínico no afectó significativamente a los otros tres relojes que se evaluaron. Tampoco se observó que el extracto de cacao ralentizara el envejecimiento biológico en ninguno de los cinco relojes analizados.

Resultados moderados

Según los investigadores, los resultados sugieren que los suplementos multivitamínicos y multiminerales diarios pueden tener un beneficio moderado sobre el envejecimiento biológico, especialmente para las personas que envejecen más rápidamente según los relojes basados en el ADN, aunque se necesitan seguimientos más prolongados.

Pero expertos ajenos al estudio piden cautela, y destacan que estos resultados no son tan concluyentes. "El envejecimiento es un proceso de enorme complejidad que involucra múltiples rutas moleculares, lo que dificulta que un solo 'reloj epigenético' pueda captar el estado biológico de todas ellas", dice Víctor Celemín Capaldi, bioquímico de la Universidad de Oviedo, en declaraciones a SMC España.

En este aspecto coincide Jordi Pérez-Tur, investigador científico del Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV-CSIC), que afirma que "un resultado estadísticamente significativo no significa necesariamente que el efecto sea biológicamente significativo". "En este estudio, solo dos de las cinco medidas de la tasa de envejecimiento mostraron un efecto, y la magnitud de ese efecto fue relativamente pequeña (equivalente a solo unos pocos meses)", dice en declaraciones a SMC España.

Por eso, Celemín prefiere subrayar la importancia de una dieta equilibrada para lograr un envejecimiento saludable. "Este tipo de estudios que emplean métodos moleculares para medir la 'edad biológica' de forma fiable y objetiva están ganando una importancia creciente. Pero no se puede afirmar que estos suplementos constituyan una 'cura' definitiva frente al declive biológico del envejecimiento", añade.

Referencia:

Howard Sesso et al. Effects of daily multivitamin–multimineral and cocoa extract supplementation on epigenetic aging clocks in the COSMOS randomized clinical trial. Nature Medicine (2026).