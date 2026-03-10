El árbol de la vida sigue expandiéndose: cada año se describen 700 nuevos géneros

El árbol de la vida conocido sigue expandiéndose con numerosos clados, según un estudio que estima que cada año se describen más de 700 nuevos géneros, más de 20 nuevas familias y más de tres nuevos órdenes, todos ellos basados en especies recién descubiertas.

Esto no implica que la biodiversidad global deje de estar amenazada por el impacto humano, sino que el conocimiento científico continúa avanzando. En lugar de contraerse por las extinciones recientes, el árbol de la vida sigue ensanchándose, según los autores.

Esta es la principal conclusión de un estudio liderado por investigadores de la Universidad de Arizona (Estados Unidos), que advierten de que muchos clados —grupos de organismos que comparten un ancestro común y todos sus descendientes— permanecen sin descubrir. Describirlos antes de su posible desaparición debería ser una prioridad para la conservación.

El conocimiento científico sobre la biodiversidad mundial sigue incompleto, señalan los autores.

La pérdida de clados completos y de su diversidad filogenética ha recibido una considerable atención, pero aún se sabe poco sobre la ganancia de clados nuevos basados en especies recientemente descritas.

Para avanzar en este campo, el equipo encabezado por John Wiens, del Departamento de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Arizona, analizó datos recopilados entre 2015 y 2020.

El equipo revisó grandes bases de datos taxonómicas —que reúnen millones de especies— para determinar cuántos géneros, familias, órdenes y clases nuevos se incorporan cada año. También examinó miles de artículos científicos para identificar cuáles se basaban por completo en especies nuevas. Los nuevos géneros están dominados por animales, especialmente artrópodos (79%), mientras que las familias, órdenes y clases recién propuestas corresponden mayoritariamente a microbios.

El árbol de la vida crece, pese a las extinciones

"En general, sugerimos que el árbol de la vida conocido sigue expandiéndose rápidamente con muchos clados recién descubiertos, y no solo se contrae con las recientes extinciones", escriben los autores en su artículo publicado en la revista PNAS.

Añaden que descubrir y describir estos clados antes de que desaparezcan debería ser una prioridad urgente de investigación.

Esto reviste importancia, entre otras razones, porque muchos organismos recién descritos se encuentran en peligro de extinción, detalla Wiens.

Además, entre esos organismos pueden aparecer compuestos químicos novedosos que podrían convertirse en futuros medicamentos u otros productos beneficiosos para la sociedad.

José Prenda, catedrático de Zoología en el Departamento de Ciencias Integradas de la Universidad de Huelva, ajeno al estudio, recuerda que las estimaciones vigentes sobre la biodiversidad global rondan los 8,75 millones de especies.

Una implicación "muy notable de este trabajo, de gran importancia", es que incrementa de manera sustancial esa cifra.

La aceleración en la descripción de distintos niveles taxonómicos —desde especies hasta clases— debería obligar a revisar los cálculos actuales sobre la biodiversidad planetaria, que sería muy superior a lo estimado, "probablemente de decenas, si no de cientos de millones de especies", señala a Science Media Centre España, una plataforma de recursos científicos para periodistas.

Referencia:

John Wiens et al. "Global biodiversity and the expanding Tree of Life". PNAS, 2026.