El neutrino detectado en el Mediterráneo procede de galaxias lejanas

Los neutrinos son partículas que atraviesan planetas enteros sin detenerse. Uno de ellos, cargado con una energía superior a cualquiera de los detectados con anterioridad, fue captado en el Mediterráneo en 2023. Hoy los científicos sitúan su origen en galaxias lejanas.

Aquella partícula sorprendió a la comunidad científica por su carga energética nunca vista y cientos de expertos emprendieron una minuciosa investigación para tratar de fijar su procedencia. Los resultados se publican en Journal of Cosmology and Astroparticle Physics.

Los investigadores informan que su origen se debe a blázares lejanos, es decir galaxias con agujeros negros gigantes que lanzan chorros de energía en dirección a la Tierra.

Este hallazgo ayudaría a comprender la naturaleza de los neutrinos, ya que no interactúan con casi nada y ofrecen información diferente a la que llega de la luz o de los rayos X.

Potentes pero lejanos

Una infraestructura en el mar Mediterráneo –llamada KM3NeT– alberga telescopios submarinos capaces de detectar neutrinos del espacio o de la atmósfera de la Tierra. Uno de ellos registró en 2023 el más extraordinario hasta la fecha, con una energía de 220 PeV, es decir 40.000 veces más potente que la de neutrinos procedentes del Sol.

Los investigadores simularon todos los eventos que podrían haber ocurrido y que justificarían la llegada a la Tierra de esa partícula gigante pero invisible. Después, compararon los resultados con observaciones reales.

Entre sus numerosos experimentos simularon una población de blázares mediante un software de código abierto y parámetros ajustados a valores conocidos de otras observaciones. Concluyeron que los blázares lejanos eran la fuente más plausible de este tipo neutrinos de gran energía, el que se captó en el Mediterráneo.

Explosiones débiles y mezcladas

Los expertos buscaron señales de alguna explosión o de un evento concreto ocurrido en el universo mediante señales de radio, de rayos X o rayos gamma, pero no encontraron nada.

Sugirieron que este neutrino no se originó debido a una única explosión, sino a varias mezcladas, y las situaron en blázares lejanos.

Para entender la naturaleza de esta partícula, los científicos recurren al símil de las pelotas de tenis, que chocan y rebotan contra cualquier objeto físico. Los neutrinos serían pelotas "fantasma" que atraviesan todo a su paso y que proceden del espacio exterior (del Sol, de explosiones de estrellas o de agujeros negros).