Las mujeres más pobres reciben peor atención contra el cáncer de mama en España

Un nuevo trabajo cuantifica por primera vez las desigualdades socioeconómicas en la atención sanitaria en mujeres con cáncer de mama en España. El estudio, publicado en BMJ Quality & Safety, concluye que aquellas que viven en áreas más desfavorecidas reciben cuidados menos conformes a las guías de práctica clínica.

"El cáncer de mama es el tipo de tumor más frecuente en las mujeres españolas. Aunque la supervivencia ha mejorado en las últimas décadas, estudios europeos sugerían la posible existencia de desigualdades socioeconómicas en la atención sanitaria, también en España. Este es el primer estudio en nuestro país que cuantifica estas diferencias y analiza diferentes aspectos de la atención sanitaria recibida por las pacientes", afirma Dafina Petrova, investigadora en el Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada y primera autora.

A pesar de la cobertura general del sistema sanitario español, el equipo analizó cómo las mujeres que vivían en áreas más desfavorecidas tenían menos probabilidades de recibir atención acorde con las guías de práctica clínica y presentaban una supervivencia más corta. Esto se tradujo en la pérdida de un año de vida entre aquellas con bajo nivel socioeconómico, tras considerar la edad y las características del tumor.

La investigación analiza datos de seis registros de cáncer de población en diferentes provincias españolas: Castellón, Gipuzkoa, Girona, Granada, Navarra y Tarragona.

Principales hallazgos

Aunque no se encontraron diferencias en los tratamientos principales, en el estudio se observó que los procedimientos como las biopsias de ganglio centinela (una técnica poco invasiva para determinar el estadio de la enfermedad) y las reconstrucciones mamarias tras mastectomía fueron menos frecuentes en estas zonas más desfavorecidas.

Además, residir en un área más desfavorecida redujo las oportunidades de recibir ciertos tratamientos en el tiempo recomendado, como la cirugía en los 30 días posteriores al diagnóstico o el inicio del tratamiento adyuvante en las seis semanas después de la cirugía.

Implicaciones

El equipo de investigación destaca que abordar las desigualdades socioeconómicas en el cáncer requiere un enfoque colaborativo y multidisciplinar, y es una prioridad del Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer.

"Aunque los tratamientos principales fueron los mismos, la atención sanitaria que recibieron las pacientes de áreas desfavorecidas no siempre garantizó la mejor calidad de vida posible. El siguiente paso es investigar las causas de estas diferencias, que pueden ser complejas y multifactoriales", señala María José Sánchez, investigadora de la Escuela Andaluza de Salud Pública y directora del estudio.

Referencia:

Petrova D, et al.: "Socioeconomic inequalities in adherence to clinical practice guidelines and breast cancer survival: a multicentre population-based study in Spain". BMJ Quality & Safety (31 Dic 2024)