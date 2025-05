Los metales de las tuberías fomentan el crecimiento de bacterias en el agua

Un estudio internacional, liderado por la Universidad de Mongolia Interior (UMI) en China, revela que el agua estancada en las tuberías de los edificios crea ambientes propensos al crecimiento de bacterias. Los detalles se publican en la revista Clean Water, perteneciente al grupo Nature.

"Queríamos examinar si la existencia de pequeñas cantidades de metales, como el hierro y el aluminio, influyen en el crecimiento bacteriano y contribuyen a la propagación de bacterias resistentes a los antibióticos", cuenta el investigador de la Universidad Politécnica de Madrid y participante en este trabajo, Stefanos Giannakis.

Para ello, él y su equipo tomaron muestras de agua del grifo en Hohhot, una ciudad del norte de China con 3,5 millones de habitantes, donde el agua potable se desinfecta con cloro y contiene cloro residual. Su propósito fue comprobar qué sucede cuando el agua permanece estancada durante periodos prolongados.

Tras dejar correr el agua durante 20 minutos, los investigadores recogieron dos litros de agua por muestra. Después la almacenaron en un lugar oscuro para simular la situación de estancamiento cuando se encuentra unos días parada en una tubería, y añadieron unas pequeñas esferas de vidrio para permitir la adhesión de las bacterias.

Según la investigadora y líder del estudio, Ling Feng, analizaron tanto el agua como las biopelículas de las esferas de vidrio para entender cómo crecían los microorganismos en agua estancada.

"Nuestra meta era destacar los riesgos invisibles que podrían estar presentes en cualquier hogar y aportar evidencia científica que ayude a desarrollar políticas más seguras para el agua potable", asegura Feng.

El hierro es el metal más contaminante

Una vez analizadas todas las pruebas, constataron que, cuando el agua permanece estancada en las tuberías durante mucho tiempo, las bacterias se multiplican rápidamente y forman biopelículas que se adhieren al interior de las tuberías.

Cuando hay pequeñas cantidades de metales como el hierro, estas biopelículas se vuelven más peligrosas y permiten que bacterias dañinas como la Salmonella entérica y Pseudomonas aeruginosa prosperen, según dice la investigadora de la universidad china.

En este sentido, el hierro es un metal muy presente en las tuberías y permite a las bacterias dañinas y los genes de resistencia fortalecerse. Estas condiciones podrían llevar a que los microrganismos presentes desarrollen resistencia a los antibióticos y sean más difíciles de erradicar.

"Este problema no es solo una cuestión científica, se trata del agua que bebemos cada día. Si alguna vez has abierto el grifo y has notado un ligero color extraño o un sabor metálico, podría ser una señal de que pequeños rastros de metales están interactuando con las bacterias en tus tuberías", explica Giannakis.

Para los investigadores, puede ser especialmente preocupante en viviendas urbanas, casas de vacaciones, escuelas, hospitales y cualquier otro lugar donde el agua pueda permanecer estancada por periodos largos. Por ello, explican, al visibilizar estos riesgos, no buscan generar alarma, sino "impulsar regulaciones más estrictas sobre la calidad del agua, fomentar el uso de materiales más seguros en los sistemas de fontanería y concienciar al público sobre los peligros ocultos en el agua potable".

Referencia:

Bowei Li. et al. "Trace metals induce microbial risk and antimicrobial resistance in biofilm in drinking water". Clean Water (2025).