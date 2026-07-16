Mas que los colores, el canto de las aves ayuda a evitar la hibridación

En la naturaleza, la elección de la pareja tampoco es una cuestión baladí. Muchos animales, en especial las aves, utilizan todos los mecanismos a su disposición –como el canto, los colores o el comportamiento durante el cortejo– para evitar la hibridación, es decir, el cruce entre individuos de especies diferentes.

Pero ¿cuáles de estas señales son más importantes? Un nuevo estudio de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC), publicado en la revista Biology Letters, sugiere que, en las aves, el canto podría desempeñar un papel más decisivo que el color de las plumas para limitar que dos especímenes puedan cruzarse.

De este modo, el trabajo analiza cómo las diferencias entre señales acústicas y visuales se relacionan con la probabilidad de que se produzca este mestizaje.

La hibridación es un fenómeno más común de lo que tradicionalmente se pensaba y que sigue fascinando a especialistas en biología de la evolución. Aunque puede generar variación genética y, en algunos casos, contribuir a la evolución de nuevas formas, también puede tener costes importantes.

Según explica a SINC el primer autor del trabajo e investigador en la institución andaluza, Vicente García - Navas, estos mecanismos evitan que varias especies diferentes se crucen y den lugar a una descendencia no fértil o con problemas biológicos como malformaciones o dificultades de adaptación al medio.

Métodos para evitar el mestizaje

Si los animales mestizos presentan un menor éxito reproductivo, la selección natural tendría que favorecer mecanismos que ayuden a las especies a reconocerse y a evitar apareamientos ‘equivocados’ con el fin de aumentar su eficacia biológica.

Las aves poseen dos canales de comunicación evidentes: el canto y el color. El primero interviene de forma directa en la atracción de la pareja, la defensa del territorio y el reconocimiento específico. El segundo puede funcionar como una señal visual durante el cortejo o las interacciones sociales.

En el caso del canto, su función durante la reproducción es esencial. "Se emite principalmente en un contexto de selección sexual, donde el macho indica a la hembra qué está disponible e informa sobre su calidad, vigor y condición física", explica el experto.

No obstante, el estudio apunta que la importancia de estas dos señales para la hibridación entre especies no había sido evaluada a gran escala hasta ahora, y por ello, decidieron comparar especies de aves emparentadas y evaluaron hasta qué punto sus diferencias acústicas o visuales se relacionaban con el número de combinaciones híbridas conocidas.

Cuanto más parecidas, mayor hibridación

"La lógica es sencilla: si dos especies se parecen mucho en sus señales de apareamiento, podría ser más fácil que se produzcan errores de reconocimiento; si, por el contrario, sus señales son muy distintas, la hibridación debería ser menos probable", advierte.

Los resultados apuntan a que los cantos más divergentes mostraban una menor propensión a hibridar, lo que revela que las señales acústicas pueden actuar como una barrera que aminora la probabilidad de apareamiento. El investigador de este trabajo precisa que, por lo general, el mestizaje suele darse entre especies cercanas filogenéticamente, como el gorrión común y el gorrión moruno, aunque existe una gran variabilidad entre especímenes.

Por otro lado, las diferencias en el color del plumaje no mostraron una relación tan directa con la hibridación, aunque sí la tuvo en cierta medida. En muchas especies, las plumas cumplen funciones importantes en la selección sexual, el reconocimiento social o la competencia entre individuos.

El estudio muestra que, cuando se analiza el mestizaje a una escala mayor, el canto supone una señal más efectiva con el aislamiento reproductivo entre especies. "Una familia en la que se han reportado muchos casos de hibridación es la parulidae –muy presente en Norteamérica– aunque también se han visto muchas en el continente europeo".

"Una posible explicación es que el canto es una señal altamente específica y flexible, capaz de transmitir información concreta sobre la identidad de la especie. Además, en muchas aves canoras, la comunicación acústica se produce precisamente en contextos de cortejo y defensa territorial, donde los errores de reconocimiento pueden tener consecuencias reproductivas directas", explica García-Navas.

"El color, en cambio, puede estar sometido a múltiples presiones selectivas —como el camuflaje, la selección sexual, el ambiente lumínico o la depredación— que podrían debilitar su relación directa con la hibridación", señala.

En definitiva, este trabajo contribuye a una pregunta clásica en la biología evolutiva: ¿cómo se mantienen separadas las especies en hábitats donde existe tanta posibilidad de cruce? Los resultados aportan argumentos a favor de que señales distintivas como el canto no solo ayudar a atraer a las parejas, sino también a preservar los límites entre especies.

Referencia:

García-Navas, V. Ortego, J. Song but not colour divergence constrains hybridization in birds. Biology Letters, 2026.