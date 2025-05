El herpes labial puede estar asociado al desarrollo del alzhéimer

La infección sintomática por el virus del herpes labial (VHS-1) podría tener un papel en el desarrollo del alzhéimer. No obstante, su tratamiento con antivirales parece estar relacionado con un menor riesgo de padecer este tipo de demencia, según una nueva investigación.

El estudio, que no establece causa-efecto entre ambas variables, ha contado con datos de 700.000 pacientes en Estados Unidos. Esta indagación no es la primera sobre el posible vínculo entre el herpes labial y una mayor propensión a padecer alzhéimer. Sin embargo, actualmente no está claro cómo el VHS-1 y otros virus neurotrópicos pueden infectar el sistema nervioso e influir en el riesgo de demencia.

La investigación publicada en BMJ Open es de tipo observacional (no establece causa-efecto) y señala además que el tratamiento con antivirales parece estar relacionado con un menor riesgo de padecer ese tipo de demencia. Este hecho sugiere que los fármacos para mitigar los síntomas del VHS-1 pueden ser protectores ante esta posible propensión.

El equipo, formado por la biofarmacéutica estadounidense Gilead Science y la Universidad de Washington en Seattle (Estados Unidos) emparejaron por edad, sexo, región geográfica, año de entrada en la base de datos y número de visitas sanitarias, a las personas diagnosticadas con alzhéimer con aquellas sin antecedentes de enfermedad neurológica.

Conclusiones del estudio

Los resultados indican que, como era de esperar, el riesgo de padecer ese tipo de demencia aumentaba con la edad, pero en general, la probabilidad de diagnóstico de VHS-1 era un 80% mayor entre las personas con enfermedad de Alzheimer, una vez ajustados los factores potencialmente influyentes, resume la revista.

También hallaron que casi dos tercios (65%) de los enfermos eran mujeres, la edad media era de 73 años y solían tener más enfermedades coexistentes, todos ellos factores de riesgo.

Entre las personas con antecedentes de infección por VHS-1, el 40% utilizaron medicación antiherpética tras el diagnóstico y tenían un 17% menos de probabilidades de desarrollar la enfermedad de Alzheimer que los que no utilizaron ese tratamiento.

Los investigadores reconocen, entre las limitaciones del estudio, que no se conocían las infecciones por VHS-1 previas a la inclusión del paciente en la base de datos, a lo que se añade que muchos infectados no presentan síntomas y otros puede que no busquen tratamiento, factores que podrían influir en los resultados.

El grupo también analizó el posible papel de otros virus del herpes, como el VHS-2, el virus de la varicela zóster y el citomegalovirus, que también se asocian a un mayor riesgo de padecer la enfermedad.

Aunque no está claro cómo el VHS-1 y otros virus neurotrópicos pueden influir, "estos resultados hacen aún más hincapié en considerar la prevención de los herpesvirus como una prioridad de salud pública", señala el equipo.

Respuesta de la comunidad científica

El estudio ha sido comentado por varios científicos que no participaron en él a través de la plataforma de recursos científicos Science Media Centre (SMC), quienes coinciden en destacar que tener herpes labial no es sinónimo de que se vaya a desarrollar una demencia.

"Tener herpes labial no es, ni mucho menos, una "sentencia" de que se va a desarrollar una demencia, sino simplemente un factor de riesgo más (mucho menos importante que el propio envejecimiento)", señala María Jesús Bullido Gómez-Heras, investigadora del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa.

Para David Vickers, estadístico de la Universidad de Cálgari (Canadá), la investigación "financiada por la industria farmacéutica exagera el papel del VHS-1, sin tener en cuenta su ausencia en el 99,56% de los casos de enfermedad de Alzheimer".

Por otro lado, la investigadora Tara Spires-Jones, de la Universidad de Edimburgo (Reino Unido) considera que se trata de un estudio "bien realizado que se suma a los sólidos datos existentes".

Sin embargo, reitera que esa infección es "extremadamente común en la población" y "no garantiza en absoluto" que una persona vaya a desarrollar alzhéimer.

Referencia:

Liu, Y. et. al. "Association between herpes simplex virus type 1 and the risk of Alzheimer's disease: a retrospective case– control study". BMJ Open (2025).