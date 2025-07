Ciudades en la encrucijada climática: ¿pueden crecer de forma sostenible?

No existe una respuesta única sobre si el crecimiento sostenible de las ciudades es posible, ya que depende de las condiciones locales y del nivel de desarrollo. Sin embargo, está claro que el crecimiento urbano continuo no siempre es deseable.

Lograr una mayor sostenibilidad requerirá una planificación rigurosa, una gobernanza efectiva y una reevaluación crítica de los discursos dominantes sobre el desarrollo.

Un nuevo estudio del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) publicado recientemente en Nature Cities, ofrece la primera visión general del debate sobre el crecimiento económico y el medio ambiente en las ciudades. Este se apoya en pruebas empíricas de disciplinas como la economía urbana, la gobernanza ambiental, la planificación urbana y la ciencia del clima y la sostenibilidad.

"La principal contribución del estudio es un marco conceptual comparativo que ayuda a comprender cómo interactúan las distintas formas de crecimiento urbano y qué implicaciones tienen para el futuro de las ciudades", afirma Charlotte Liotta, investigadora del ICTA-UAB y autora principal.

A través de este marco, se examinan ejemplos reales de ciudades que experimentan con diseños alternativos, como las supermanzanas de Barcelona y la estrategia del donut de Ámsterdam.

Tres enfoques en cuatro dimensiones

A pesar de que las ciudades son actores clave en la lucha contra el cambio climático, su crecimiento económico, demográfico y espacial tiene graves impactos ambientales difíciles de controlar.

El artículo revisa de forma comparativa tres enfoques contemporáneos del crecimiento urbano: el crecimiento verde, que se basa en la tecnología y la eficiencia para reducir los impactos; el decrecimiento, que aboga por reducir la producción y el consumo para preservar los ecosistemas, y el poscrecimiento, que propone dejar de priorizar el PIB en favor del bienestar y la sostenibilidad.

Estos enfoques se analizan a través de cuatro dimensiones del crecimiento urbano (económica, demográfica, espacial y ambiental), y se tuvieron en cuenta tanto sus impactos como su viabilidad política.

Aunque enfoques como el crecimiento verde, el decrecimiento y el poscrecimiento ganan protagonismo en el debate urbano, este estudio advierte que aún falta evidencia empírica sólida sobre su efectividad en contextos urbanos concretos.

No hay soluciones universales

Los investigadores no defienden una única visión del crecimiento, sino que analizan de manera neutral y equitativa las fortalezas y debilidades de cada enfoque. "Una de las principales conclusiones es que la evidencia empírica sobre la desvinculación del crecimiento económico y el daño ambiental en las ciudades está limitada, lo cual exige cautela respecto a las promesas del crecimiento urbano verde", señala Jeroen van den Bergh, investigador del ICTA-UAB y coautor del estudio.

Los autores cuestionan que reducir el tamaño de las ciudades sea necesario y destacan que, con una buena planificación, su densidad puede generar beneficios ambientales.

Al mismo tiempo, la investigación cuestiona ciertas propuestas del decrecimiento que abogan por reducir el tamaño de los centros urbanos, argumentando que las grandes ciudades no son intrínsecamente insostenibles. Su densidad y escala pueden ofrecer beneficios ambientales reales (como un transporte público mejorado y viviendas más eficientes) si se planifican adecuadamente.

De esta manera, el artículo advierte que el crecimiento poblacional y la expansión urbana pueden tener graves consecuencias ambientales si no se gestionan de forma estricta, como el aumento del consumo y las emisiones, la pérdida de biodiversidad y el sellado del suelo.

Frente a visiones simplificadas del desarrollo urbano, los autores abogan por una perspectiva más crítica, integrada y basada en evidencia. El estudio no pretende cerrar el debate, sino proporcionar herramientas para comprenderlo mejor, reconociendo que las soluciones sostenibles siempre dependerán del contexto político, social y ambiental de cada ciudad.

Referencia:

Liotta, C., van den Bergh, J. The debate on growth versus environment at the urban scale. Nature Cities (2025).