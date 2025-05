Hallan las herramientas más antiguas fabricadas con huesos de ballena

Las ballenas, los animales más grandes del planeta, eran una fuente importante de alimento y recursos como aceite y huesos. Por este motivo, se cree que desempeñaron un papel clave en la supervivencia de muchos grupos humanos costeros. Sin embargo, rastrear los orígenes de la interacción entre humanos y ballenas es complicado, ya que los yacimientos arqueológicos costeros son especialmente frágiles y vulnerables al aumento del nivel del mar, lo que dificulta la preservación de evidencias sobre estas relaciones tempranas entre humanos y mamíferos marinos.

La investigación, dirigida por Jean-Marc Pétillon (CNRS) junto con Krista McGrath (ICTA-UAB), autores principales del artículo, y publicada en Nature Communications, analiza 83 herramientas óseas excavadas en yacimientos alrededor del golfo de Vizcaya, en España, así como otros 90 huesos procedentes de la cueva de Santa Catalina, también situada en la provincia de Vizcaya. Los autores utilizaron espectrometría de masas y datación por radiocarbono para identificar las especies y la antigüedad de las muestras.

"Nuestro estudio revela que los huesos pertenecían al menos a cinco especies de grandes ballenas, y los más antiguos datan de hace aproximadamente entre 19.000 y 20.000 años. Estos huesos son algunas de las evidencias más antiguas conocidas del uso humano de restos de ballena como herramientas", afirma Jean-Marc Pétillon.

Datos químicos

Según Krista McGrath, "ZooMS es una técnica muy potente para investigar la diversidad pasada de mamíferos marinos, especialmente cuando faltan elementos morfométricos diagnósticos en los restos y objetos óseos, algo común en los artefactos fabricados con huesos. Logramos identificar especies como el cachalote, la ballena común y la ballena azul (todas ellas aún presentes en el golfo de Vizcaya hoy en día), así como la ballena gris, una especie ahora mayoritariamente restringida al Pacífico norte y los océanos Árticos".

Además, los datos químicos extraídos de los huesos sugieren que los hábitos alimenticios de estas ballenas antiguas diferían ligeramente de los de sus homólogas modernas, lo que apunta a posibles cambios en su comportamiento o en el entorno marino. En conjunto, este descubrimiento no solo mejora nuestra comprensión del uso humano temprano de restos de ballena, sino que también arroja luz sobre el papel que desempeñaron las ballenas en los ecosistemas del pasado.

Referencia:

Pétillon J-M., McGrath, K., et al. (2025) "Late Paleolithic whale bone tools reveal human and whale ecology in the Bay of Biscay". Nature Communications.