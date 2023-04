El gato montés de la península ibérica ¿en peligro de extinción?

La reciente Evaluación del Libro Rojo para el gato montés europeo (Felis silvestris), promovida por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), muestra un escenario alarmante para este pequeño felino, en la península Ibérica. Lo que se ha evidenciado, en primer lugar, es una gran fragmentación de sus poblaciones en España y Portugal. Este estudio pone de manifiesto, además, algunas lagunas de conocimiento, particularmente relativas a su abundancia y tendencias.

Movidos por esta situación, un grupo de especialistas de ambos países en este pequeño felino mantuvieron una reunión técnica a principios de 2022 con el objetivo principal de recopilar información actualizada sobre la situación de la especie y establecer una hoja de ruta para contribuir a revertir dicha situación.

Los diferentes grupos que trabajan con la especie pusieron en común por primera vez la información disponible para distintas regiones de España y Portugal, llegando a la principal conclusión de que existen dos situaciones diferentes y contrastadas de la especie en el territorio. En el norte y el noreste, la especie está aparentemente bien distribuida y con densidades relativamente elevadas. Sin embargo, en el sur y el centro de la Península existe una baja ocupación con una fragmentación extrema y baja densidad.

El equipo de expertos, entre los que se encuentra Emilio Virgós, investigador del área de Biodiversidad y Conservación de la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid), apunta a que se requieren acciones urgentes para clarificar las causas de este declive generalizado y diseñar las medidas de conservación necesarias, particularmente en la subpoblación mediterránea.

"Las acciones prioritarias consistirían en recopilar toda la información disponible del estatus y tendencias, acordar métodos estandarizados y unificados de seguimiento que permitan evaluaciones periódicas de las poblaciones, valorar la posibilidad de una evaluación regional del estatus de conservación y concienciar al público y administraciones del escenario de preextinción al que se enfrenta la especie en la mayor parte de Iberia", según se señala en el análisis.

Actualmente se está realizando un censo nacional de la especie, con la colaboración de decenas de voluntarios. Realizado con cámaras de fototrampeo, finalizará este verano y habrá cubierto más de 120 puntos (de 2.000 hectáreas cada uno) repartidos por toda la geografía española. Este registro puede ser un primer diagnóstico cuantitativo de la situación actual en el estado.

Además de estas conclusiones, los investigadores se han marcado algunos pasos esenciales que se deben seguir para la preservación de la especie; entre ellos, constituir grupos de trabajo específicos sobre diferentes problemas de conservación y evaluar con UICN su estatus a nivel regional, así como iniciar una campaña de concienciación dirigida al público y a los responsables de las administraciones sobre la situación de la especie.

Referencia:

Gerngross, P. et al. 'Felis silvestris. The IUCN Red List of Threatened Species'. 'UICN' (2022)