Un estudio realizado en médicos: el exceso de trabajo podría alterar la estructura del cerebro

Trabajar muchas horas podría provocar cambios estructurales en el cerebro, especialmente en regiones implicadas en la regulación emocional y las funciones ejecutivas, como la memoria de trabajo y la resolución de problemas, según un nuevo estudio. Los resultados, aún preliminares, se han publicado en la revista Occupational & Environmental Medicine.

Investigadores coreanos analizaron imágenes cerebrales de profesionales sanitarios que trabajan jornadas prolongadas —definidas como de 52 horas semanales o más— y observaron modificaciones significativas en áreas clave del cerebro, en comparación con quienes cumplen horarios estándar.

"El exceso de trabajo podría generar cambios neuroadaptativos que afectan a la salud cognitiva y emocional", señalan los autores.

Numerosos estudios han vinculado las largas jornadas laborales con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, trastornos metabólicos y problemas de salud mental. De hecho, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que el exceso de trabajo provoca más de 800.000 muertes al año. Sin embargo, hasta ahora se sabía poco sobre los mecanismos neurológicos y anatómicos subyacentes.

Más estrés para los jóvenes

Para profundizar en esta cuestión, el equipo analizó datos del estudio Cohorte Regional Ocupacional Gachon (GROCS, por sus siglas en inglés), centrado en el personal sanitario, junto con imágenes por resonancia magnética realizadas en el marco de un proyecto sobre condiciones laborales y estructura cerebral.

De los 110 participantes incluidos en el análisis final, un 28% trabajaba de forma excesiva. Este grupo, además, era significativamente más joven, tenía menos experiencia laboral y un mayor nivel educativo que quienes trabajaban horas estándar.

Utilizando técnicas de morfometría basada en vóxeles (VBM), los investigadores detectaron diferencias volumétricas en regiones cerebrales específicas. Por ejemplo, el volumen del giro frontal medio (parte del lóbulo frontal) era un 19% mayor en quienes trabajaban más de 52 horas semanales. Esta región está implicada en funciones como la atención, la memoria de trabajo y el procesamiento del lenguaje.

El análisis VBM también reveló aumentos en otras 17 áreas, entre ellas el giro frontal superior —clave en la planificación y toma de decisiones— y la ínsula, que integra información sensorial, motora y autónoma, y está vinculada al procesamiento emocional y la conciencia del yo.

Interpretaciones con cautela

A pesar de estos hallazgos, los autores advierten que se trata de un estudio observacional de pequeña escala, por lo que no puede establecerse una relación causal. Tampoco se sabe si los cambios detectados son una consecuencia del exceso de trabajo o una condición previa.

"Estos resultados deben interpretarse con cautela debido al carácter exploratorio del estudio piloto", subrayan. "Sin embargo, constituyen un primer paso relevante para comprender la relación entre el exceso de trabajo y la salud cerebral".

A su juicio, los aumentos de volumen podrían reflejar respuestas neuroadaptativas al estrés laboral crónico, aunque los mecanismos exactos siguen sin esclarecerse.

Los investigadores concluyen que estos cambios podrían ofrecer una base biológica a los problemas cognitivos y emocionales que con frecuencia experimentan las personas sobrecargadas laboralmente. E insisten en la necesidad de realizar estudios longitudinales y con técnicas de neuroimagen más completas para confirmar los hallazgos.

"El estudio pone de relieve la importancia de abordar el exceso de trabajo como un problema de salud laboral y la necesidad de políticas que limiten las jornadas excesivas", concluyen.

Jang W, Kim S, Kim Y, et al. "Overwork and changes in brain structure: a pilot study". Occupational and Environmental Medicine (2025).