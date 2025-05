Descubren en Segovia la huella dactilar más antigua del mundo

Investigadores de varios centros españoles descubren la huella dactilar humana más antigua del mundo en el yacimiento del Abrigo de San Lázaro, en la ciudad de Segovia. Los detalles del análisis se publican en la revista Archaeological and Anthropological Sciences.

El grupo investigador está formado por científicos de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), entidad adscrita al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Comisaría General de Policía Científica de la Policía Nacional y la Universidad de Salamanca (USAL).

El objeto es un canto rodado de roca granítica depositado en el interior del yacimiento por los neandertales hace aproximadamente 43 000 años, en el cual se pintó un punto rojo. Su excepcionalidad radica en que, en el punto pintado con ocre en la superficie del canto, se ha identificado claramente una huella dactilar humana (neandertal) mediante técnicas multiespectrales e identificación forense.

Uso simbólico de pigmentos

Este hallazgo representa la evidencia más completa y antigua de una huella dactilar humana en el mundo, atribuida inequívocamente a los neandertales, destacando el uso deliberado del pigmento con propósitos simbólicos, lo que hace que esta pieza sea única y excepcional. El descubrimiento constituye el objeto simbólico más antiguo conocido en Europa

El estudio científico, mediante técnicas como la microscopía electrónica de barrido (SEM) y análisis multiespectrales, demuestra que este objeto fue manipulado intencionalmente para fines no utilitarios. Su descubrimiento muestra la capacidad simbólica de los neandertales, sugiriendo que podían proyectar pensamientos abstractos sobre objetos materiales.

El Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC) ha colaborado con el proyecto Primeros Pobladores de Segovia desde su inicio en 2012, aportando investigaciones geoarqueológicas y paleohidrológicas a los trabajos arqueológicos en los yacimientos del Abrigo del Molino y Abrigo de San Lázaro (Segovia), entre otros.

En concreto, varios científicos del IGME-CSIC participaron en la campaña arqueológica en la que se produjo el descubrimiento y posterior caracterización de la pieza con la huella, realizando la contextualización geológica, petrológica y estratigráfica, y realizaron los análisis preliminares de microscopía y fluorescencia de rayos X.

