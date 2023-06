Descubren un campamento romano y la ciudad celtibérica de Titiakos

Una cantera de caliza hallada en la localidad de Deza (Soria) fue explotada para la construcción de un gran campamento militar, a fin de mejorar la defensa de la cercana e importante ciudad celtibérica de Titiakos durante las guerras sertorianas. Así lo revela un grupo multidisciplinar de investigación de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) que ha sacado a la luz estos yacimientos arqueológicos hasta ahora desconocidos. El estudio se publica en la revista Archaeological and Anthropological Sciences.

"Pese a su relevancia, este yacimiento nunca ha sido estudiado y ha permanecido ignorado. Hasta la fecha no se había realizado ningún estudio sistemático que haya tratado de descubrir su importancia histórica", comenta Vicente Alejandre, alcalde de Deza e integrante del equipo de investigación.

"La clave para la identificación de la cantera ha sido la comparación en fotografía aérea de la geomorfología de las laderas de esta hoz con las hocecillas del resto de los arroyos que atraviesan la altiplanicie de la falda de la Sierra de Miñana", explica Álvaro Sanz de Ojeda, ingeniero de Energía y Minas por la UPM.

“Todas las hocecillas presentan un relieve idéntico, con laderas muy regularizadas hasta una superficie de erosión, excepto esta que tenía en su salida unas oquedades relativamente grandes en su ladera izquierda”, añade el investigador.

La cantera y restos hallados en Deza. / UPM

Esta anomalía geomorfológica se podría explicar con la explotación de una cantera, según indica Sanz de Ojeda. "El camino quedaba entonces justificado, ya que era el camino de la cantera por el que se sacaba la piedra. Uno de los elementos secundarios de una cantera, como es un camino, ha sido otra de las claves para identificarla".

Sin embargo, el camino no iba a la ciudad de Titiakos, sino que subía inexplicablemente y con pendientes suaves recorriendo unos 700 metros hacia aguas arriba de la hoz hasta alcanzar el altiplano. Allí se extendía un laberinto de largos y gruesos muros, y en los campos de labor inmediatos, fuera del recinto militar, se habían encontrado monedas celtiberas y proyectiles de plomo, etc.

"Se trata de un campamento romano", afirma Vicente, "la mayoría de las monedas correspondan a la ceca de Titiakos acuñadas en periodo de las guerras sertorianas, lo que nos presupone que Deza era esa ciudad celtibérica, aunque no es seguro; también los proyectiles nos hablan de una batalla". Las piezas del puzle encajaban: la cantera se abrió para construir un recinto defensivo romano.

"La cantera de caliza está situada en una pequeña hoz junto a la localidad soriana de Deza, que se haya a la salida de esta garganta", declara con Eugenio Sanz Pérez, catedrático de la UPM y líder de la investigación. "La explotación ha pasado totalmente desapercibida porque el lugar y la roca están de tal manera naturalizados después de más de 2000 años, que los frentes de la cantera pasaban por ser accidentes naturales del terreno. Por lo tanto, no era conocida ni había tradición oral sobre la misma".

No obstante, se han conservado algunos tramos de un camino excavado en roca y con roderas por el paso de carretas que accedía a la cantera por la parte de aguas arriba de la hocecilla. "Estos son fácilmente identificables y terminan en un precipicio de 40 metros donde hay un gran bloque de piedra de 2,5 toneladas, visible desde el pueblo. Este camino estaba rodeado de misterio ya que no se comprendía por qué se había construido, y alimentaba leyendas e historias locales".

Pese a que el campamento romano se sitúa junto a la ciudad celtibérica de Titiakos, el catedrático niega que hubiese intención de conquistarla. "Celtiberia y el resto de Hispania estaban ya conquistadas en aquella época (82-76 a.C.). Seguramente los celtiberos (Titos) de Titiakos eran aliados de Sertorio, y querrían defenderse de los partidarios de Pompeyo, que es el que finalmente gano la guerra civil en Roma (Guerras Sertorianas)", afirma el investigador.

"Aunque Deza se sitúa sobre un altozano que se eleva 50 metros sobre el valle del rio Henar, en caso de guerra era vulnerable de un ataque con catapultas desde la altiplanicie situada 100 metros por encima al noreste. Resultaba necesario un campamento militar para dar protección a la ciudad celtibéra-romana por este lado más vulnerable. La elección de la situación del emplazamiento campamental fue cuidadosamente estudiada", agrega.

Ángela Moreno, profesora en el departamento de Ingeniería y Morfología de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería e integrante de la investigación, informa que "para cuantificar todos estos aspectos, ha sido muy útil el uso de vehículos no tripulados".

"Se trata de un proyecto de ingeniería militar romano muy bien hecho: el yacimiento geológico fue explotado de manera selectiva, diferenciándose las zonas de extracción de bloques de piedras grandes y pequeñas, según las necesidades de la obra", asevera Sanz Pérez.

"El material pétreo fue transportado mediante pequeñas carretas por un camino de cuidadoso y estudiado trazado de unos 600 metros de longitud y de clara adscripción romana. De esta cantera se extrajeron unos 12.000 m3 de piedra caliza que corresponden con el volumen y tipo de roca de los restos de los muros que todavía se conservan in situ, y de las lindes de piedra reutilizada de las fincas de labor del entorno", concluye Antonio Arcos, profesor de la UPM y participante del trabajo.

Referencia:

Sanz, E. "A quarry for the construction of a Roman camp next to the Celtiberian city of Deza during the Sertorian Wars (Soria, Spain)"Archaeological and Anthropological Sciences (2023)