La cuenca Oriental de la Luna, uno de los mayores objetivos de estudio de Artemis II

La tripulación de Artemis II logró un avance significativo al realizar un estudio directo de la cuenca Oriental de la Luna, lo que brindará información clave sobre esta estructura, formada hace unos 3.800 millones de años, durante un periodo en el que se cree que la Luna y la Tierra fueron impactadas por una intensa lluvia de asteroides y cometas.

El análisis de esta formación es de gran importancia, ya que permitirá comprender mejor la génesis de los cráteres en distintos planetas como consecuencia de impactos ligados a los movimientos del Sistema Solar

El estudio de la llamada Mare Orientale y sus tres anillos encabezó la lista de objetivos científicos de la nave Orión, que orbitó la Luna este lunes durante siete horas para impulsar la primera investigación humana de este cráter, de unos 950 kilómetros de diámetro, situado en el hemisferio sur del satélite natural.

Kelsey Young, jefa de Ciencia y Exploración de la NASA de la misión, subrayó que el análisis de esta formación es de "gran importancia", ya que permitirá comprender mejor la génesis de los cráteres en distintos planetas como consecuencia de impactos ligados a los movimientos del Sistema Solar.

Creada por un impacto de película

La cuenca Oriental es la mayor y más reciente formada al final del hipotético Bombardeo Intenso Tardío (LHB), que plantea que un cambio repentino en las órbitas de los planetas gigantes —Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno— desestabilizó el cinturón de asteroides y provocó que numerosos cuerpos se estrellaran contra los planetas interiores y sus satélites naturales, entre ellos la Tierra y la Luna.

Un asteroide de unos 64 kilómetros habría creado los tres anillos de la cuenca Oriental al expulsar al espacio una cantidad gigantesca de material que luego volvió a caer sobre la superficie lunar

Se considera probable que los tres anillos concéntricos de la cuenca se formaran tras el impacto de un asteroide de unos 64 kilómetros de diámetro, que expulsó una enorme cantidad de material —aproximadamente 135 veces el volumen combinado de los Grandes Lagos de Estados Unidos— hacia el espacio, antes de que volviera a precipitarse sobre la superficie lunar, según datos citados por la NASA.

Ese material habría ascendido a modo de maremoto hasta unos 100 kilómetros por encima de la superficie —más de once veces la altura del monte Everest— antes de colapsar y generar fallas tan profundas que atravesaron la corteza hasta alcanzar el manto lunar.

Posteriormente, el material habría oscilado de un lado a otro hasta asentarse en los dos anillos exteriores, mientras que el anillo interior se formó a partir del colapso de un pico central que no logró mantenerse estable.

Un nuevo hito

Aunque la cuenca ya había sido fotografiada por misiones no tripuladas, esta es la primera vez que su “magnificencia” ha sido observada directamente por el ojo humano, destacó Young.

La tripulación empleó el método de observación directa, que permite identificar colores y texturas sutiles que pasan desapercibidos para las cámaras.

"Los entrenamos para describir las cosas tal como las ven… para mantener este diálogo científico", explicó la científica sobre el trabajo realizado por los astronautas a bordo de Orión.

En la misma línea, Jacob Bleacher, científico jefe de Exploración de la NASA, calificó de "extraordinario" escuchar a la tripulación describir las vistas contempladas durante el sobrevuelo del lunes.

Además, se espera que los astronautas hayan captado "miles de imágenes" de la cuenca Oriental. La misión había transmitido ya más de 50 gigabytes de imágenes y otros datos este martes.

Remolino lunar

Entre los otros objetivos de estudio figuró la cuenca Hertzsprung, un cráter de casi 650 kilómetros de ancho, muy erosionado, situado en la cara oculta de la Luna, que aporta información valiosa sobre la evolución de las formaciones lunares a lo largo del tiempo.

La tripulación examinó varias formaciones destacadas, entre ellas Reiner Gamma, una anomalía magnética candidata a futuros aterrizajes, y dos cráteres brillantes situados en la cara oculta de la Luna

Los astronautas también observaron Reiner Gamma, un "remolino lunar" considerado una anomalía magnética y posible lugar de aterrizaje para futuras misiones, así como Glushko, un cráter brillante de 43 kilómetros de ancho conocido por sus franjas blancas, y el cráter Ohm, situado igualmente en la cara oculta del satélite.

Las descripciones visuales y las nuevas imágenes ayudarán a la NASA a afinar su conocimiento de la geología lunar y servirán de base para futuras misiones científicas y de exploración, con el objetivo de establecer una presencia humana sostenida en la Luna antes de emprender misiones tripuladas a Marte.

En el octavo día de la misión la tripulación también realizó experimentos sobre los riesgos de la radiaciónsolar en el cuerpo humano.

Está previsto que el módulo Orión regrese el próximo viernes, cuando americe en el océano Pacífico frente a las costas de California.