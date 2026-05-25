El estrés agudo dificulta la conexión de recuerdos y la deducción de asociaciones

Seis de cada 10 personas en España afirman que sufren estrés, según datos delEstudio Internacional de Salud Mental del grupo AXA. Esta condición acompaña a miles de personas en su lugar de trabajo, durante las actividades de ocio, o en el hogar. La OMS destaca sus consecuencias tanto sobre la salud física como sobre la salud mental.

Ahora, una nueva investigación liderada por científicos de la Universidad de Hamburgo (Alemania) documenta otro efecto: el estrés agudo reduce la capacidad de las personas para realizar inferencias basadas en la memoria. Los resultados, publicados en Science Advances, muestran que el estrés psicosocial altera la forma en que el hipocampo vincula los recuerdos, lo que dificulta que el cerebro establezca asociaciones entre eventos separados y extraiga conclusiones.

Investigaciones previas han demostrado que la integración de la memoria ocurre en el hipocampo, una región cerebral con numerosos receptores sensibles a los mediadores del estrés. En este contexto, el equipo examinó cómo el estrés psicosocial agudo puede afectar este proceso. El trabajo se basa en un estudio de resonancia magnética funcional preregistrado con 121 participantes.

Una analogía simple

Las personas practican la integración de la memoria a diario. Se trata de un proceso en dos partes, que implica vinculación e inferencia. Kai Schüren, primer autor del estudio, ofrece una analogía sencilla: "Si un amigo te muestra su nueva Vespa azul claro y, más tarde, ves esa misma scooter estacionada frente a la biblioteca de la universidad, podrías inferir que está estudiando dentro".

El ensayo se desarrolló en dos fases a lo largo de dos días. El primer día, la cohorte de participantes observó pares de imágenes para crear asociaciones AB. En la analogía de la Vespa, esta sería la etapa en la que una persona aprende a asociar a su amigo con una Vespa azul claro.

Entre las dos fases, los participantes del grupo experimental se sometieron a pruebas de estrés. El segundo día, los participantes observaron pares de imágenes con asociaciones de imágenes BC. En la analogía de la Vespa, esta sería la parte en la que la persona ve una scooter azul claro en la biblioteca de la universidad. Los científicos observaron la actividad del hipocampo de los participantes al ver asociaciones AC en pares de imágenes: la parte cuando la persona infirió que su amigo estaba en la biblioteca.

En general, los resultados mostraron que los participantes estresados ​​no vincularon los recuerdos AB con los recuerdos BC. Posteriormente, los participantes estresados ​​no lograron hacer inferencias sólidas para los pares de imágenes AC.

"Nuestros hallazgos demuestran que el estrés agudo dificulta un mecanismo clave de integración de la memoria, con amplias implicaciones para los ámbitos educativo, legal y clínico", destacan los autores. Durante el ensayo, no se observó diferencia de género en las respuestas.

Implicaciones del estudio

Lars Schwabe, investigador de la Universidad de Hamburgo y coordinador del estudio, destaca a SINC que los hallazgos tienen amplias implicaciones en varios ámbitos: "En los entornos educativos, un objetivo principal es construir estructuras de conocimiento abstracto, que reflejen las relaciones entre varios hechos/eventos". Destaca que esto requiere la integración de contenidos aprendidos en momentos diferentes.

También sugiere que en el testimonio de testigos presenciales, "puede ser esencial vincular eventos separados que comparten un elemento superpuesto (por ejemplo, primero vi a la persona A en un automóvil rojo específico y más tarde noté que este automóvil específico estaba estacionado cerca del edificio del banco; infiriendo que la persona A también podría haber estado cerca)".

En contextos clínicos existen varios trastornos en los que los pacientes muestran una inferencia asociativa aberrante: "Por ejemplo en la psicosis, donde los individuos muestran el llamado sesgo de saltar a conclusiones, una inferencia inmadura".

Lars explica que en la investigación se utilizaron imágenes neutras y se desconocen las implicaciones que podrían tener recuerdos vinculados a fuertes emociones: "Los efectos podrían volverse aún más fuertes para los desencadenantes emocionales fuertes, aunque también podría haber una asociación en forma de U invertida, donde los efectos se invierten nuevamente para estímulos extremadamente intensos".

Referencia:

Schüren, K. et al. Stress disrupts hippocampal integration of overlapping events and memory inference in humans. Science Advances (2026).