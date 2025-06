Crean microesferas cargadas de fármacos para tratar el glaucoma de forma integral

Un estudio liderado por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha demostrado en un modelo animal de glaucoma que el empleo de una politerapia de fármacos incluidos en un solo sistema de liberación puede permitir un tratamiento integral de la enfermedad.

Los investigadores han diseñado un nuevo sistema de liberación controlada de fármacos de administración intraocular. Los microdispositivos desarrollados (microesferas) tienen la ventaja de que se pueden administrar al usar agujas convencionales.

En la formulación, las microesferas están cargadas con un agente hipotensor (latanoprost), que disminuye la presión arterial, y una combinación de agentes neuroprotectores con actividad antioxidante (melatonina) y antiinflamatoria (ketorolaco). El polímero que se usa para las microsferas es el ácido poli(láctico-co-glicólico) (PLGA) aceptado por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) en implantes intraoculares utilizados en la práctica clínica.

"Una de las ventajas más destacadas de las microesferas, a diferencia de los implantes, es que permiten el ajuste de la dosis de fármacos a administrar a cada paciente, lo que la convierte en una herramienta muy útil para la medicina personalizada", destaca Irene Bravo, investigadora del grupo Innovación, Terapia y Desarrollo Farmacéutico en Oftalmología (Innoftal) de la UCM.

Estos sistemas, continúa Rocío Herrero, directora del grupo Innoftal, resultan también muy prometedores en el tratamiento de otras enfermedades crónicas y multifactoriales más prevalentes que cursan también con neurodegeneración y deterioro visual irreversible, como la retinopatía diabética o la degeneración macular asociada a la edad.

Una administración más sencilla

La eficacia de la formulación propuesta, descrita en Drug Delivery, se ha estudiado en un modelo animal de glaucoma crónico en ratas. Los investigadores han observado que los animales glaucomatosos, tras dos administraciones de la formulación de microesferas tri-cargadas, presentaron un descenso en la presión intraocular y un aumento de la funcionalidad de las células ganglionares de la retina.

El glaucoma afecta al nervio óptico y a la retina. Con el transcurso de la enfermedad, los pacientes afectados presentan una pérdida de visión periférica. El aumento de la presión intraocular se considera un factor de riesgo y su tratamiento se centra en disminuir la presión intraocular con fármacos hipotensores, como primer escalón terapéutico.

Sin embargo, incluso con la terapia hipotensora, continúa el riesgo de perder la visión. Desde hace algunos años, se estudia el empleo de fármacos neuroprotectores con el fin de preservar del daño y aumentar la supervivencia de las células neuronales. La neuroprotección puede llevarse a cabo por distintas vías, dentro de las que se encuentran los agentes antioxidantes y los antiinflamatorios.

El tratamiento hipotensor en el glaucoma consiste en la administración de colirios. En los pacientes afectados existe el riesgo de que no se siga correctamente el tratamiento debido a la dificultad para aplicar las gotas en los ojos o por los efectos secundarios en la superficie ocular derivados de la administración crónica de las formulaciones. De hecho, hay un gran número de pacientes que lo abandonan.

Más precisión, menos riesgos

Por otro lado, la neurodegeneración observada en el glaucoma requiere que se alcancen concentraciones de los agentes neuroprotectores en la retina de los pacientes. Las inyecciones intravítreas permiten la llegada de estos agentes al lugar de acción en concentraciones eficaces.

Sin embargo, se necesitan administraciones frecuentes que se asocian a efectos adversos importantes. Si se acude a los sistemas de cesión controlada como el desarrollado por los investigadores de la UCM, estos liberan los fármacos durante periodos largos de tiempo y pueden espaciarse las administraciones, lo que reduce los riesgos derivados de la propia inyección.

El siguiente paso en la investigación, adelantan otros autores del grupo Innoftal Miriam González-Cela y Marco Brugnera, se centrará en aumentar el número de fármacos que puedan ser encapsulados y posteriormente cedidos de forma controlada en estos microdispositivos biodegradables. Además, se pretende alargar los periodos de cesión de las sustancias activas para poder espaciar aún más las administraciones.

Referencia:

Miriam Ana González-Cela-Casamayor, Rocío Herrero-Vanrell et al. "Ketorolac, melatonin and latanoprost tri-loaded PLGA microspheres for neuroprotection in glaucoma". Drug Delivery (2025).