El cráneo de estegosaurio más completo de Europa aparece en Teruel

Científicos de la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel - Dinópolis examinan una fragmento de un cráneo de estegosaurio descubierto en el municipio de Riodeva (Teruel) y se propone una nueva teoría sobre la historia evolutiva de los dinosaurios con placas en el mundo.

Los estegosaurios se caracterizaban principalmente por alimentarse de plantas, desplazarse de forma cuadrúpeda y exhibir dos hileras de púas desde el inicio del cuello hasta el final de la cola. El nuevo estudio, publicado en Vertebrate Zoology, demuestra que este fósil de la especie Dacentrurus armatus es el mejor conservado de Europa.

En concreto, el fragmento fosilizado procede de las excavaciones paleontológicas del yacimiento Están de Colón, ubicado en sedimentos de la Formación Villar del Arzobispo del Jurásico Superior (hace aproximadamente 150 millones de años).

Fotografía en detalle del cráneo de Dacentrurus armatus hallado en Riodeva (Teruel, España).

Fósiles raramente conservados

Sergio Sánchez Fenollosa, investigador de la Fundación Dinópolis y coautor del estudio, señala que "el estudio detallado de este excepcional fósil nos ha permitido desvelar aspectos hasta ahora desconocidos sobre la anatomía de Dacentrurus armatus, el estegosaurio europeo por excelencia del cual se cumplen 150 años desde su primera descripción".

Los cráneos de dinosaurios raramente se preservan en el registro fósil debido a la fragilidad de los huesos que los forman. Este hallazgo se ha convertido en un elemento muy relevante para comprender la evolución de las cabezas de estegosaurios.

Además, de manera paralela al estudio, los investigadores han propuesto una nueva hipótesis que redefine las relaciones de parentesco de los estegosaurios de todo el mundo.

Nueva hipótesis evolutiva

"Fruto de este trabajo, se ha formalizado la definición de un nuevo grupo, denominado Neostegosauria", cuenta el investigador.

Este nuevo grupo incluye estegosáuridos de divergencia tardía de tamaño mediano a grande que habitaron en África y Europa durante el Jurásico Medio y Superior, América del Norte durante el Jurásico Superior y Asia durante el Jurásico Superior y el Cretácico Inferior.

El yacimiento de Riodeva continúa siendo objeto de investigación y aún guarda numerosos fósiles relevantes como elementos postcraneales de un individuo adulto y, de forma especialmente destacada, restos de especímenes juveniles.

Referencia:

Sergio Sánchez-Fenollosa. et al. "New insights into the phylogeny and skull evolution of stegosaurian dinosaurs: An extraordinary cranium from the European Late Jurassic (Dinosauria: Stegosauria)". Vertebrate Zoology. 2025