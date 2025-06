¿Cómo podría ayudar la psilocibina a tratar el síndrome del intestino irritable?

La psilocibina es un compuesto que se encuentra en hongos alucinógenos y que tiene el potencial para alterar la actividad cerebral. Entre sus usos, los científicos estudian sus efectos en terapias psicológicas para tratar la depresión, la ansiedad o el estrés postraumático. Ahora, una investigadora revela que podría transformar el tratamiento del síndrome del intestino irritable.

Erin Mauney, científica de la Universidad de Tufts, explica en una entrevista a Genomic Press que la psilocibina es capaz de modular la interocepción, es decir, la forma en la que las personas perciben su cuerpo.

"Me interesa mucho la aplicabilidad de este campo emergente de la medicina asistida por psicodélicos a pacientes que parecen estar en conflicto con sus cuerpos", cuenta la investigadora.

La relación que existe entre la mente y el organismo es su principal enfoque en el estudio, especialmente en personas con síntomas graves o inexplicables de intestino irritable que han experimentado traumas en sus primeros años de vida.

Para saberlo, los participantes de un primer ensayo clínico recibieron dos dosis de psilocibina con sesiones de terapia antes y después del tratamiento, combinadas con una resonancia magnética para observar cambios cerebrales.

Una medicina que aborde mente y cuerpo

A menudo, la gastroenterología se olvida del impacto que tienen para el organismo factores emocionales como el estrés crónico a lo largo de la vida, argumenta la doctora. Una razón de suficiente peso para que decidiera investigar cómo la terapia psicodélica puede crear vías para la liberación emocional y la mejora funcional.

Mauney afirma que la separación médica entre la psicología y la medicina ha obstaculizado durante mucho tiempo el tratamiento contra trastornos gastrointestinales, donde participan síntomas físicos y también mentales.

Por ello, en su estudio mezcla las observaciones de dolor abdominal de sus pacientes con reflexiones sobre su estado y otros datos aportados por las neuroimágenes, con el propósito de atender a la experiencia subjetiva de la enfermedad.

¿Qué es la psilocibina y de dónde procede?

Algunos hongos segregan este agente psicodélico como un mecanismo de defensa para repeler a depredadores o atraer otros organismos, como insectos, para que diseminen sus esporas, según explicó a SINC el escritor e investigador mexicano Naief Yeha en una entrevista anterior.

En concreto, los humanos llevan empleando sus propiedades desde hace más de 6.000 años, sugiere el escritor.

Por ejemplo, los vikingos utilizaban este compuesto antes de las batallas para combatir el miedo, alterar su percepción de la realidad y fortalecerlos mentalmente. En cambio, otras poblaciones como los mayas, zapotecas y anhuas en América Latina pensaban que tenía una función curativa y que les vinculaba con sus ancestros y la tierra, señala.

¿Cuáles son sus beneficios potenciales?

Según un estudio de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington, la psilocibina disminuye la conectividad funcional entre el hipocampo anterior y la llamada red de modo predeterminado (DMN por sus siglas en inglés), lo que hace que el cerebro sea más flexible y tenga la capacidad de entrar en un estado más saludable.

Por lo tanto, esta sustancia psicodélica puede reconfigurar el cerebro para aliviar la ansiedad y mejorar el progreso en otros trastornos mentales como la depresión.

No obstante, los autores subrayan que la gente no debe interpretar esto como una razón para automedicarse, y tomarlo sin medicación entraña riesgos. Para elevarlo a un consumo terapéutico todavía son necesarios nuevos estudios que validen sus beneficios.

¿La psilocibina tiene efectos secundarios?

Esta sustancia incluye efectos adversos en personas con trastornos mentales preexistentes y cuando se toma fuera de un entorno controlado sin profesionales sanitarios.

Uno de los riesgos más peligrosos es que puede desencadenar psicosis en pacientes con antecedentes de esquizofrenia o trastornos bipolares y durar mucho tiempo después de que la droga haya desaparecido del organismo. Otros efectos secundarios después de tomar esta droga son náuseas, ansiedad, ataques de pánico y paranoia.

La investigación de la investigadora Erin Mauney no solo busca tener éxito en su primer ensayo, sino que prevé mejorar los protocolos para que las terapias psicodélicas puedan ser accesibles a personas con intestino irritable resistente en entornos clínicos.

En definitiva, aunque todavía no se emplea la psilocibina de forma general, está ganando adeptos con múltiples de compuestos psicodélicos en ensayos clínicos avanzados para ayudar a sobrellevar enfermedades crónicas.

Referencias:

Mauney. E. Erin Mauney: Psychedelics as modulators of the gut-brain interaction.Genomic Press. 2025.

Joshua S. Siegel et al. Psilocybin desynchronizes the human brain. Nature (2024)