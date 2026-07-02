El cerebro de los primates creció más tarde que el cuerpo, y aumentó más de lo esperado

¿Qué fue primero: el crecimiento del cuerpo de los primates o su cerebro? ¿O sucedió a la vez? Esta cuestión lleva estudiándose décadas en antropología, y ahora un nuevo estudio aporta más pruebas a la hipótesis de que primero aumentó el tamaño corporal, y luego le siguió el cerebro.

De hecho, el nuevo análisis, llevado a cabo por la Universidad de Oxford (Reino Unido) y publicado en la revista PLOS One, señala que el cerebro siguió creciendo hasta más de lo esperado que para 'ponerse al día' con el cuerpo.

Estas preguntas surgieron cuando se descubrió que, en una etapa tardía de la evolución humana, el cerebro experimentó un aumento drástico de su tamaño total y también en relación con el cuerpo. Una de las hipótesis que surgieron en la década de 1970 fue que, en el caso de los humanos y otros primates con cerebros grandes, primero creció el cuerpo y luego le siguió el órgano nervioso.

Sin embargo, un análisis de 1999 llevado a cabo por un equipo de la Universidad de Duke (Estados Unidos) echó por tierra la hipótesis. Se estudiaron rasgos anatómicos y líneas temporales derivadas de la datación de fósiles de primates, y el equipo investigador no encontró pruebas estadísticas que respaldaran la idea.

Pero casi treinta años después, el equipo de la universidad británica dirigido por el antropólogo Robin Dunbar decidió volver a esos datos y reanalizarlos con técnicas genéticas moleculares más actuales.

Mejores métodos estadísticos

"Uno de los principales avances a nuestro favor es que se ha mejorado la datación de los antepasados comunes entre especies y, sobre todo, tenemos métodos estadísticos más precisos", señala Dunbar a SINC.

Gracias a ellas, el equipo encontró pruebas fiables de que, en algunos linajes de primates, incluido el humano, el tamaño del cerebro se quedó rezagado con respecto al del cuerpo para después ‘recuperar’ esa diferencia.

Sin embargo, el crecimiento no se limitó a compensarla. En muchos linajes, el cerebro superó significativamente el tamaño esperado, lo que permitió a estas especies alcanzar un nivel cognitivo superior.

"Vimos que el tamaño corporal cambia primero, y este aumento permite a su vez un crecimiento aún mayor del cerebro, lo que permitió que los primates tuvieran más sociabilidad, es decir, más capacidad de cooperar y organizarse", afirma Dunbar.

Grandes grupos sociales

Así, según los autores, los nuevos hallazgos concuerdan con la idea de que los primates de cerebro grande evolucionaron para formar grandes grupos sociales como estrategia de protección frente a los depredadores, lo que favoreció cerebros de mayor tamaño, ya que los vínculos sociales requieren exigencias cognitivas complejas.

Esto podría haberse visto facilitado por el ahorro energético derivado del cambio a dietas centradas más en frutas, semillas y frutos secos ricos en energía, en lugar de en follaje.

"Los monos, los simios y, por supuesto, los seres humanos pasaron con el tiempo de la fuerza física al cerebro como principal forma de protegerse de los depredadores", dice Dunbar.

No obstante, esta hipótesis del 'cerebro social', formulada por el propio Dunbar en la década de 1990, ha sido cuestionada por otros investigadores, y aún se necesitan más estudios para aclararla.

Referencia:

Dunbar RIM. Evolutionary lags in the primate brain size/body size relationship revisited. PLoS One (2026).