El cerebro de hombres y mujeres responde diferente ante una película violenta

Las películas tienen la capacidad de desencadenar nuestras emociones y afectarnos, pero el impacto no es el mismo entre todos los espectadores y, según un nuevo estudio, tampoco entre mujeres y hombres.

Investigadores de las universidades Complutense (UCM) y Carlos III de Madrid, junto a la de Oviedo, han utilizado el electroencefalograma para registrar la actividad cerebral de un grupo de 30 estudiantes (16 mujeres y 14 hombres) de la Facultad de Medicina de la UCM mientras veían una escena violenta.

En concreto, una secuencia de la película Perderlo Todo (2021), un filme de cine independiente que no habían visionado con anterioridad los alumnos, para no alterar el experimento.

Los resultados, publicados en el Journal of Creative Communications, mostraron que tanto el grupo masculino como el femenino activaron el lóbulo temporal izquierdo. Sin embargo, en ellas también se activó la ínsula izquierda y las áreas orbitofrontales de ambos hemisferios, además de observarse diferencias significativas en sus áreas occipitales del cerebro.

"Nuestros hallazgos evidencian que la escena violenta activó áreas emocionales tanto en el grupo masculino como en el femenino, pero en las mujeres también se produjo una activación de áreas cerebrales relacionadas con el reconocimiento de formas y colores y con procesos cognitivos", señalan los autores.

Su conclusión es que las participantes se enfocaron en esos aspectos emocionales y visoespaciales (colores, formas y detalles) de la secuencia con violencia, mientras que ellos se dejaron llevar únicamente por su contenido emocional.

En cualquier caso, el estudio no permite establecer la causa de esta diferencia, en la que pueden combinarse factores de distinta índole como genéticos o de socialización de género.

Uso del electroencefalograma para el cine

Los investigadores consideran que llevar a cabo experimentos con electroencefalograma (EEG) puede ayudar a los cineastas a comprender mejor cómo se comportan los cerebros de hombres y mujeres al ver una película. Estos datos pueden contribuir a mejorar las decisiones creativas de los cineastas antes o durante el proceso de producción.

Aspectos como el guion, el reparto, el vestuario, la dirección de actores, el maquillaje, la dirección de arte y los efectos especiales establecen el estilo estético de una película. Cada elección artística tiene un impacto en las emociones que el autor quiere transmitir al espectador: miedo, curiosidad, terror, tristeza, suspenso, risa o amor, entre otros.

Los investigadores recuerdan que otros estudios de neurociencia se han centrado en analizar obras audiovisuales a través de diferentes tecnologías, con el objetivo de comprender las reacciones de los espectadores a estímulos emocionales de películas, comerciales y programas de televisión.

La EEG, como en este caso, es una de las tecnologías más utilizadas, junto con la resonancia magnética (fMRI), para medir y registrar la actividad cerebral durante la visualización de ciertos estímulos emocionales. De hecho, varias investigaciones recientes han utilizado la electroencefalografía para estudiar la actividad cerebral durante la proyección de una película.

En 2012, por ejemplo, un episodio de la serie de televisión The Walking Dead se utilizó para llevar a cabo un experimento a través de EEG con una muestra de espectadores. Los resultados mostraron que el análisis de la actividad cerebral de la muestra sirvió como predictor para determinar el éxito de audiencia en futuros capítulos.

Referencia:

Cerdán-Martínez, V., López-Segura, P., Lucia-Mulas, M. J., Sanz, P. R., & Alonso, T. O. "Male and Female Brain Activity During the Screening of a Violent Movie: An EEG Study". Journal of Creative Communications