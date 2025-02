El cáncer de mama aumentará un 38% en los próximos 25 años

El de mama es el tipo de tumor más diagnosticado en el mundo y la principal causa de muerte por cáncer en mujeres. En 2022, se registraron 2,3 millones de nuevos casos y 670.000 muertes a escala global, según un estudio liderado por Miranda Fidler-Benaoudia, de Alberta Health Services en Canadá.

Los resultados, publicados en Nature Medicine, revelan que la carga de la enfermedad está desigualmente distribuida: en países con índice de desarrollo humano (IDH) más bajo, la mortalidad es significativamente mayor.

Desigualdad

Los investigadores analizaron datos de incidencia y mortalidad de 185 países y encontraron que el riesgo de diagnóstico de cáncer de mama es más alto en Francia (1 de cada 9 mujeres) y América del Norte (1 de cada 10), mientras que el riesgo de morir por la enfermedad es más elevado en Fiyi (1 de cada 24) y África (1 de cada 47).

Además, estudiaron la evolución de la mortalidad en 46 países durante 10 años y concluyeron que, aunque ha disminuido en 30 de ellos, solo 7 cumplen el objetivo de la OMS de reducir la mortalidad un 2,5% anual. Entre estos países destacan Malta, Dinamarca y Bélgica.

De mantenerse la tendencia actual, en 2050 se registrarán 3,2 millones de nuevos casos y 1,1 millones de muertes por cáncer de mama, con un impacto desproporcionado en países con menor desarrollo.

Necesidad de inversiones sostenidas

Los autores advierten que sus estimaciones están limitadas por la calidad y disponibilidad de los datos, especialmente en países con IDH más bajo, donde los registros de cáncer pueden ser incompletos.

A pesar de ello, subrayan la necesidad de inversiones sostenidas en prevención, detección precoz y acceso equitativo a tratamientos efectivos para frenar el impacto del cáncer de mama a nivel global.

Referencia:

Miranda Fidler-Benaoudia et al. "Global patterns and trends in breast cancer incidence and mortality across 185 countries". Nature Medicine(2025)