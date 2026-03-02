El cáncer de mama alcanzará los 3,5 millones de casos anuales en 2050

Un estudio, liderado por el Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) de la Universidad de Washington y publicado en The Lancet Oncology, prevé que los nuevos casos de cáncer de mama aumentarán un tercio en todo el mundo. De 2,3 millones en 2023 se pasará a más de 3,5 millones en 2050. Las muertes anuales crecerán un 44 %, hasta rozar los 1,4 millones, y afectarán de forma desproporcionada a los países con menos recursos.

El cáncer de mama sigue siendo la principal causa de enfermedad oncológica y muerte prematura en mujeres. En 2023 provocó unos 24 millones de años de vida saludable perdidos por enfermedad y fallecimiento temprano.

Los resultados indican que mantener un estilo de vida saludable —no fumar, realizar suficiente actividad física, reducir el consumo de carne roja y mantener un peso adecuado— podría evitar más de una cuarta parte de los años de vida saludable perdidos por esta enfermedad en el mundo.

"El cáncer de mama sigue teniendo un profundo impacto en la vida de las mujeres y en sus comunidades", afirma la autora principal Kayleigh Bhangdia, del IHME. "Mientras que en los países de ingresos altos las mujeres suelen beneficiarse de programas de cribado, diagnósticos más tempranos y estrategias de tratamiento integrales, la creciente carga del cáncer de mama se está desplazando hacia países de ingresos bajos y medio-bajos, donde las pacientes afrontan diagnósticos en fases más avanzadas, un acceso más limitado a atención de calidad y tasas de mortalidad más elevadas que amenazan con eclipsar los avances logrados en la salud de las mujeres".

El estudio utiliza datos de registros poblacionales de cáncer, sistemas de registro civil y entrevistas con familiares o cuidadores de mujeres fallecidas por cáncer de mama. Ofrece un análisis actualizado de la carga mundial, regional y nacional entre 1990 y 2023 en 204 países y territorios, con proyecciones hasta 2050. Además, calcula los años de vida saludable perdidos por enfermedad, discapacidad y muerte prematura.

Más casos en países ricos, más muertes en los pobres

En 2023 se diagnosticaron 2,3 millones de nuevos casos en mujeres, de los cuales el 73% (1,67 millones) se registraron en países de ingresos altos y medio-altos. Ese año se produjeron 764.000 muertes, y el 39% (300.000) ocurrieron en países de ingresos bajos y medio-bajos.

Al ajustar por edad para comparar entre países y a lo largo del tiempo, el análisis revela profundas desigualdades. Las tasas de incidencia estandarizadas por edad fueron más altas en países de ingresos altos, mientras que resultaron mucho menores en varios países de ingresos bajos y medios en 2023.

Desde 1990, las tasas de nuevos casos ajustadas por edad aumentaron un 147% de media en los países de ingresos bajos, mientras que permanecieron estables en los de ingresos altos. En ese mismo periodo, las tasas de mortalidad ajustadas por edad descendieron un 30% en los países ricos, hasta 16 muertes por 100.000 mujeres, pero casi se duplicaron en los países de ingresos bajos, hasta 24 por 100.000.

A escala global, los años de vida saludable perdidos se han más que duplicado desde 1990, al pasar de 11,7 millones a 24 millones en 2023. Aunque las mujeres de países de ingresos bajos y medio-bajos concentran el 27% de los nuevos casos, soportan más del 45% de la carga total en términos de mala salud y muerte prematura.

"Los países de ingresos bajos y medios son los más golpeados por el aumento de la carga del cáncer de mama, ya que muchos afrontan cambios demográficos y en los estilos de vida junto a sistemas sanitarios menos preparados de lo deseable, con escasez de equipos de radioterapia, fármacos de quimioterapia y laboratorios de anatomía patológica, y con tratamientos estándar que pueden resultar muy costosos", señala el coautor Olayinka Ilesanmi, médico y epidemiólogo del Africa CDC. "Aunque la supervivencia continúa mejorando en los países de ingresos altos, lo que refleja el éxito del cribado, el diagnóstico y el tratamiento, incluso dentro de estos países los resultados pueden depender del lugar donde viva una mujer".

Situación en España

En España, la tasa de incidencia estandarizada por edad pasó de 68,7 casos por 100.000 mujeres en 1990 a 65,0 en 2023, lo que supone un descenso del 5,4%. La mortalidad ajustada por edad cayó con más intensidad, desde 23,9 a 13,9 muertes por 100.000 mujeres, un 41,9% menos.

Estos datos sitúan al país en línea con la tendencia observada en otros estados de ingresos altos, donde la supervivencia mejora gracias al cribado, el diagnóstico precoz y el acceso a tratamientos.

Aumento en mujeres jóvenes

En 2023 se diagnosticaron tres veces más casos nuevos en mujeres de 55 años o más que en las de 20 a 54 años (161 frente a 50 por 100.000). Sin embargo, desde 1990 las tasas en el grupo de 20 a 54 años han aumentado un 29%, mientras que en las mujeres de mayor edad apenas han cambiado. Estas diferencias pueden reflejar cambios en los patrones de edad y en los factores de riesgo, que varían antes y después de la menopausia.

Factores de riesgo modificables

En 2023, el 28% de la carga mundial del cáncer de mama —6,8 millones de años de vida saludable perdidos— se vinculó a seis factores modificables. El principal fue el consumo elevado de carne roja (casi el 11% de los años perdidos), seguido del tabaco (8%), la glucosa alta en sangre (6%) y el exceso de peso (4%), además del alcohol y la baja actividad física (2% cada uno).

Desde 1990, la carga atribuible al alcohol y al tabaco ha disminuido de forma notable, pero no se observan avances similares en los demás factores.

"Dado que más de una cuarta parte de la carga mundial del cáncer de mama está vinculada a cambios modificables en el estilo de vida, existen enormes oportunidades para cambiar la trayectoria del riesgo en la próxima generación", destaca Marie Ng, coautora senior del trabajo y profesora asociada del IHME. "Actuar sobre los factores conocidos mediante políticas públicas y facilitar elecciones más saludables es crucial para frenar el aumento de los casos".

Cerrar la brecha asistencial

Incluso con prevención eficaz, millones de mujeres desarrollarán la enfermedad. Los autores subrayan que garantizar el acceso equitativo al diagnóstico precoz y al tratamiento en países con menos recursos, junto con la reducción del coste de las terapias y su inclusión en la cobertura sanitaria universal, resulta clave para mejorar la supervivencia.

"Se necesitan esfuerzos colaborativos para asegurar sistemas sanitarios capaces de ofrecer diagnóstico temprano y tratamiento integral en todos los países", afirma Lisa Force, también del IHME.

El estudio reconoce limitaciones por la falta de registros oncológicos de calidad en algunos países y la ausencia de datos sobre estadio tumoral, subtipo molecular o impacto de la pandemia y conflictos recientes.

En un comentario vinculado, Yeon Hee Park, de la Sungkyunkwan University School of Medicine (Corea del Sur), señala que sin información sobre origen étnico o genético no es posible determinar si las diferencias regionales responden a predisposición biológica, factores ambientales o desigualdades en la atención sanitaria, aunque considera que el trabajo aporta una base sólida para la planificación en salud global.

