El aumento del cáncer colorrectal en jóvenes podría deberse a una infección en la infancia

Un equipo internacional, liderado por la Universidad de California en San Diego (Estados Unidos), ha descubierto que la exposición durante la infancia a una bacteria denominada colibactina podría estar desencadenando una "epidemia de cáncer colorrectal" entre adultos jóvenes.

De hecho, la incidencia de este tipo de enfermedad oncológica en adultos menores de 50 años ha aumentado el doble en las últimas dos décadas en varios países de todo el mundo debido al contacto temprano con este agente.

La colibactina, producida por algunas cepas de Escherichia coli, tiene la capacidad de alterar el código genético de las células y su exposición en edades tempranas imprime una firma distintiva en el ADN del colon.

El resultado de la investigación es el primer intento en demostrar un aumento relevante de las mutaciones relacionadas con la colibactina y el cáncer colorrectal en jóvenes. Sin embargo, todavía se desconoce cómo ocurre la infección de las bacterias productoras de esta toxina y cómo combatirla.

Impronta en el genoma

Los autores analizaron 981 genomas de pacientes con cáncer colorrectal de 11 países y los resultados mostraron que la colibactina deja tras de sí patrones específicos de mutaciones del ADN.

Esas improntas son 3,3 veces más frecuentes en los adultos menores de 40 años que en los diagnosticados después de los 70 años. Además, son especialmente prevalentes en países con alta incidencia de cáncer colorrectal en jóvenes.

"Las firmas mutacionales son una especie de registro histórico en el genoma; apuntan a que la exposición a la colibactina en etapas tempranas de la vida promueve el cáncer colorrectal de aparición precoz", afirma Ludmil Alexandrov, de la Universidad de California en San Diego y supervisor del estudio.

Exposición antes de la pubertad

Según el investigador del CNIO y primer firmante del proyecto Marcos Díaz Gay, "Cuando iniciamos este proyecto no pensábamos centrarnos en el cáncer colorrectal de aparición temprana". Tenían previsto examinar los patrones mundiales de este tipo de tumor.

"A medida que profundizábamos en los datos, uno de los hallazgos más interesantes y llamativos fue la frecuencia con la que las mutaciones relacionadas con la colibactina aparecían en los casos de aparición temprana", cuenta el científico.

Los efectos nocivos de esta toxina empiezan pronto. Las mutaciones surgen en una fase temprana del desarrollo tumoral, lo que coincide con estudios previos que muestran que tales variaciones se producen en los primeros 10 años de vida.

"Si alguien adquiere una de estas mutaciones impulsoras a los 10 años, podría adelantarse décadas en el desarrollo del cáncer colorrectal y padecerlo a los 40 años en lugar de a los 60", opina Alexandrov.

Estos hallazgos sostienen la hipótesis de que las bacterias productoras de colibactina podrían estar colonizando silenciosamente el colon de niños y niñas, aunque el líder postdoctoral advierte de seguir investigando para "establecer la causalidad".

Huella genética propia en el genoma

Como explica Díaz Gay, “cada factor deja una huella genética propia en el genoma, una firma mutacional única que puede ayudar a determinar el origen de ciertos tipos de cáncer”. La investigación de estas firmas mutacionales en miles de genomas del cáncer les permite identificar carcinógenos hasta ahora desconocidos.

Los autores esbozan preguntas que querrían abordar en las siguientes fases. Entre ellas, saber cómo se exponen los niños a las bacterias productoras de colibactina y qué se puede hacer para prevenir o mitigar esa exposición o si existen dietas y estilos de vida más propicios a la producción de esta bacteria tóxica.

Actualmente, ya se estudia si el uso de probióticos podría eliminar de forma segura las cepas bacterianas nocivas, y se están desarrollando pruebas de detección precoz que analicen muestras de heces en busca de mutaciones relacionadas con la colibactina

Diferencias entre países

Existen determinadas firmas mutacionales frecuentes en tumores colorrectales de algunos países, en particular de Argentina, Brasil, Colombia, Rusia y Tailandia. Esto sugiere que la exposición local también puede contribuir a la expresión del cáncer, aunque los científicos no saben todavía por qué.

"Es posible que las causas varíen de un país a otro", afirma Díaz-Gay. "Esto abre la puerta a estrategias de prevención específicas para cada región".

Las implicaciones del estudio son muy relevantes y si la tendencia actual se mantiene, el cáncer colorrectal podría ser la principal causa de muerte por cáncer en adultos jóvenes en 2030, según los científicos.

Referencia:

Díaz Gay, M. et al. Geographic and age variations in mutational processes in colorectal cancer. Nature. 2025