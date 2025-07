Perpetuar el mito de "tragarse la lengua" en una crisis cardiaca cuesta vidas

En casos de emergencia, la preocupación por que una persona ‘se trague la lengua’ puede hacer que los reanimadores pierdan tiempo valioso intentando retirarla de la vía respiratoria, en lugar de iniciar de inmediato los procedimientos esenciales de reanimación cardiopulmonar (RCP). Esta es la conclusión de un estudio que se publica en el Canadian Journal of Cardiology.

El análisis expone el papel perjudicial de los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales que difunden esta idea errónea y que puede provocar lesiones cerebrales o incluso la muerte en atletas colapsados.

Así, los hallazgos de este trabajo subrayan la urgente necesidad de campañas globales de salud pública para corregir los mitos sobre la RCP y enfatizar la importancia de las compresiones torácicas inmediatas.

Dana Viskin, del Centro Médico Sourasky y una de las autoras de la investigación, señala a SINC que "anatómicamente, la lengua está unida por diferentes músculos y ligamentos por lo que tragarse la lengua es un mito".

"Es cierto que la parálisis o relajación total de este músculo puede provocar asfixia por obstrucción de las vías respiratorias, pero la manera correcta de intervenir es realizar una maniobra de inclinación de la cabeza o empuje de la mandíbula para reabrir las vías respiratorias, no insertar los dedos en la boca", añade.

Maniobras de reanimación incorrectas

El estudio analizó sistemáticamente 45 casos de atletas que sufrieron un colapso durante eventos deportivos (1990-2024) grabados en vídeo o documentados en línea, centrándose en las acciones iniciales de reanimación y su correspondiente cobertura mediática.

La mayoría de los eventos eran de competencia activa (95 %) y pertenecían al nivel profesional. En cuanto al tipo de actividad deportiva, la mayoría de los eventos fueron fútbol (66 %), seguido de hockey sobre hielo, baloncesto, voleibol, fútbol americano y artes marciales.

El análisis mostró que en el 84 % de los casos analizados se realizaron maniobras incorrectas de reanimación

Viskin sostiene que “el análisis mostró que en el 84 % de los casos donde la respuesta inicial fue visible, se realizaron maniobras incorrectas para prevenir tragarse la lengua antes de la RCP”.

"Los profesionales sanitarios especializados en RCP están capacitados para responder adecuadamente. Sin embargo, en las grabaciones analizadas, estos no fueron los primeros en intervenir, sino que fueron los compañeros de equipo o los transeúntes que se centraron en la vía aérea y evitar que se ‘tragarse la lengua’. Una prioridad que el personal capacitado tendió a continuar", subraya.

Para la investigadora, el hecho de que el primer instinto sea hacer cualquier cosa menos iniciar la RCP refleja una necesidad de educación pública sobre la respuesta adecuada al paro cardíaco, especialmente en el contexto de los deportes.

El 67 % de los casos que no recibieron la RCP como primera respuesta murieron o tuvieron una lesión cerebral grave mientras que esa tasa bajó al 0 % cuando se realizaron compresiones torácicas de forma inmediata.

Tratamiento en los medios

Asimismo, el estudio analizó el tratamiento en los medios este tipo de colapsos y cómo se intervino. De un total de 84 artículos, casi la mitad (48 %) de estos usaron explícitamente el término ‘tragarse la lengua’ y la mayoría elogiaron responder de esta forma.

Además, en aquellos artículos relacionados con casos de paro cardíaco repentino, el 77 % hizo referencia a la tragadura lingual sin reconocer su inadecuación como respuesta ante este tipo de situaciones. Solo el 23 % criticó explícitamente la intervención.

Solo el 23 % de los artículos en medios analizados criticó explícitamente la intervención para evitar tragarse la lengua.

Una posible explicación de este mito tan extendido se relaciona con el acrónimo en desuso ABC —Airway (vía aérea), Breathing (respiración), Circulation (circulación)— utilizado en el pasado por la Asociación Americana del Corazón para la secuencia en la reanimación básica.

Actualmente, este ya no está respaldado por este organismo ya que aquellos que realizan intentos de prevenir la deglución de la lengua se detienen en este paso y no avanzan en proporcionar respiración boca a boca o compresiones torácicas para promover la circulación.

Por otro lado, Viskin añade que "puede existir una barrera psicológica para aceptar que un atleta de élite, aparentemente sano, pueda colapsar repentinamente a causa de un paro cardíaco. Esto lleva a que muchas personas interpreten erróneamente el incidente como un episodio de asfixia".

Informar sobre las señales

Signos como la cianosis — la coloración azulada o grisácea de la piel debida a una oxigenación insuficiente— o la respiración agónica pueden confundirse con asfixia, lo que a menudo lleva a los transeúntes a priorizar la inspección de las vías respiratorias antes que iniciar la RCP.

"Enseñar al público a reconocer los primeros signos de un paro cardíaco y promover el conocimiento de la RCP y el desfibrilador externo automático (DEA) es fundamental. Cada segundo sin actuar reduce drásticamente la probabilidad de supervivencia", sostiene Nicholas Grubic, miembro de la Escuela de Salud Pública Dalla Lana, Universidad de Toronto (Canadá) y externo al estudio.

Las estrategias de comunicación coordinadas y basadas en la evidencia son esenciales para contrarrestar la desinformación y fomentar la comprensión pública. “Un contenido visualmente atractivo y ampliamente compartido que muestre claramente la RCP correcta, con énfasis en el inicio inmediato de la compresión torácica como el paso más importante, sería un cambio en la dirección correcta”, concluye Viskin.

Dana Viskin, Ido Avivi, Ofer Havakuk, Sapir Sadon, Yan Topilsky, Shmuel Banai y Ehud Chorin. "The Myth of "Tongue Swallowing" Delays Cardiopulmonary Resuscitation of Athletes With Cardiac Arrest, Yet It Is Often Perpetuated by the Media". Canadian Journal of Cardiology (2025).