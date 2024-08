Asocian el parásito Anisakis con cáncer de colon

Un estudio liderado por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (Fisabio), llevado a cabo con pacientes del Hospital Arnau de Vilanova de Valencia, señala que personas con cáncer de colon tienen niveles más altos de anticuerpos frente al parásito Anisakis.

Anisakis es un nematodo, un tipo de gusano que parasita el estómago de los mamíferos marinos. Los huevos producidos por las hembras se desarrollan en el agua. Algunos crustáceos marinos ingieren estas larvas y, tras esto, los peces que se comen a estos crustáceos quedan infectados.

Los humanos pueden actuar como hospedadores accidentales al consumir pescado crudo o poco cocinado. Este parásito de transmisión alimentaria causa graves problemas de salud pública en todo el mundo.

Los parásitos localizados en la mucosa gástrica o intestinal pueden causar afectación gastrointestinal. Además, el anisakis también puede provocar reacciones como urticaria, angioedema, asma y anafilaxia.

La inflamación crónica como resultado de una infección persistente puede provocar daños en el ADN, mayor expresión de oncogenes, disminución de la apoptosis (proceso de muerte celular) e inmunosupresión.

Estas son algunas de las razones de la inducción del cáncer. Por este motivo se planteó la hipótesis de una relación entre Anisakis y el cáncer, porque las respuestas celulares a los productos liberados por las larvas de Anisakis podrían provocar inflamación y daño al ADN.

"Los niveles más altos de anticuerpos revelan que estos pacientes han entrado en contacto con las larvas de este parásito en mayor medida que el resto de la población, lo que sugiere una asociación entre Anisakis y el cáncer de colon", señala Carmen Cuéllar, coautora del artículo y responsable del grupo de Inmunobiología e Inmunomodulación Parasitaria de la UCM .

"Hace más de tres décadas, ya incluso se postulaba que Anisakis pudiera estar relacionado con el cáncer gástrico, comprobándose el potencial tumorigénico de los productos liberados por las larvas, pero hasta la fecha no había evidencias que sugirieran una relación entre este parásito del pescado y el cáncer de colon", añade Cuéllar.

Reducción de la respuesta inmune

Para llevar a cabo el estudio, publicado en Parasitology Research, se reclutó a 92 pacientes con cáncer de colon diagnosticados en el Hospital Arnau de Vilanova de Valencia y se incluyeron 60 sujetos sanos sin cáncer (grupo control).

En primer lugar, se procedió al examen de las células de la sangre (análisis de los linfocitos T, células que ayudan a proteger al cuerpo de infecciones y a combatir el cáncer-y evaluación de la apoptosis) en el laboratorio de hematología del Hospital Arnau de Vilanova.

Después, en el laboratorio del Departamento de Microbiología y Parasitología de la UCM se preparó el antígeno de larvas de Anisakis extraídas de bacaladillas y se realizó la determinación de anticuerpos específicos en el suero de enfermos de cáncer de colon y en el del grupo de control sano.

"Los linfocitos T analizados en el presente trabajo son parte de la inmunidad innata y por tanto un reflejo de la respuesta inmune de los pacientes. Una disminución de estos linfocitos como se describe en este artículo pone de manifiesto no solo la relación entre Anisakis y cáncer de colon sino también la disminución de la respuesta inmune de estos pacientes oncológicos frente a este agente tumorigénico", explica Francisca López Chuliá, coautora del estudio.

"En nuestro grupo ya habíamos descrito correlaciones entre algunos parásitos y el cáncer de colón; incluso en las fases tempranas y premalignas. Este estudio revela la posibilidad de identificar personas con una mayor susceptibilidad a la enfermedad y el potencial de generar nuevos mecanismos para prevenirla", concluye Antonio Llombart, autor principal del artículo y responsable del grupo Oncología clínica y molecular en el Hospital Arnau de Vilanova.

Referencia:

Andreu-Ballester JC et al. "Anti-Anisakis antibodies in colon cancer patients and their relationship with γδ T-cells". Parasitology Research, 2024