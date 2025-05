Antimaláricos matan en seis minutos al parásito Plasmodium falciparum dentro del mosquito

Científicos de la Escuela de Salud Pública Harvard T.H. Chan han liderado un estudio que demuestra cómo una potente combinación de compuestos antipalúdicos, incorporada a mosquiteras, bloquea la transmisión del parásito Plasmodium falciparumen los mosquitos y evita la aparición de resistencia a los insecticidas.

Los autores, entre los que se encuentran investigadores del Centro de I+D de GSK en Tres Cantos (Madrid), señalan que este hallazgo amplía el conocimiento sobre los objetivos farmacológicos en la etapa del parásito dentro del mosquito y sienta las bases para un método nuevo y más eficaz para prevenir la transmisión de la malaria. Los resultados del estudio se publican en el último número de la revista Nature.

Una táctica innovadora

"El control de la malaria necesita urgentemente innovación", afirma Flaminia Catteruccia, investigadora de Harvard T.H. Chan y coautora principal. "Este avance representa un paso importante en el desarrollo de una estrategia de control centrada en los mosquitos, que podría dar lugar a una nueva generación de mosquiteras antipalúdicas efectivas", destaca.

Cada año mueren más de medio millón de personas por paludismo. Aunque los mosquiteros tratados con insecticidas han reducido significativamente los casos, su eficacia corre peligro debido a la resistencia generalizada a estos insecticidas. Estudios previos ya habían sugerido que atacar al parásito Plasmodium falciparum —causante del 90% de los casos de malaria humana— dentro del mosquito, utilizando fármacos antipalúdicos, podría ser una forma eficaz de combatir la enfermedad.

En el nuevo trabajo, los investigadores evaluaron 81 compuestos antiparasitarios aplicándolos directamente sobre mosquitos Anopheles gambiae, vectores principales de la enfermedad, para identificar cuáles eliminaban los parásitos P. falciparum.

Encontraron 22 compuestos que afectaban significativamente el desarrollo del parásito. Dos de ellos destacaron por actuar sobre diferentes puntos de la cadena mitocondrial de transporte de electrones. Estos compuestos se sintetizan de forma sencilla y económica, y uno eliminó el 100% de los parásitos en solo seis minutos de contacto, incluso en mosquitos resistentes a insecticidas.

Los autores sugieren que estudios futuros deberían explorar compuestos con mecanismos diferentes a los de los antipalúdicos usados en clínica y evaluar el uso combinado de estas mosquiteras tratadas con fármacos junto con las mosquiteras insecticidas actuales para confirmar su eficacia complementaria.

Cuando los investigadores incorporaron estos fármacos en prototipos similares a estas redes, los compuestos eliminaron el 100% de los parásitos a concentraciones muy bajas. Los compuestos su actividad incluso después de un año, y eliminaron eficazmente los parásitos incluso cuando se aplicaron a la hembra del Anopheles hasta cuatro días antes de la infección, reduciendo significativamente la probabilidad de que el mosquito se volviera infeccioso.

"Esta nueva forma de controlar la malaria bloquea la transmisión del parásito a través del mosquito sin matarlo ni provocar resistencia, lo que podría prolongar la vida útil de las mosquiteras", explica Alexandra Probst, primera firmante del trabajo e investigadora de ciencias biológicas y salud pública en la institución estadounidense.

Bajo coste

"Es relevante destacar que nuestros colaboradores en química de la Universidad de Ciencias y Salud de Oregón produjeron estos compuestos a bajo coste, lo que permitiría incorporarlos a la infraestructura actual de mosquiteras con una inversión competitiva".

"La resistencia a los insecticidas ha dificultado los esfuerzos para controlar los mosquitos, especialmente en África. Una ventaja clave de este método es que elimina el parásito en lugar de atacar al mosquito", indica la coautora principal Dyann Wirth, profesora Richard Pearson Strong de Enfermedades Infecciosas en el centro de Harvard.

Participación de GSK España

En el estudio aparecen como firmantes los investigadores Janneth Rodrigues y Pablo Castañeda-Casado, del Centro de I+D en Salud Global de GSK, en Tres Cantos (Madrid). Según explican a SINC, "el trabajo se desarrolló a lo largo de más de dos años y consistió en analizar las propiedades fisicoquímicas de diversos compuestos químicos para identificar los parámetros óptimos que favorecen la absorción tarsal –es decir, a través de las patas del mosquito– de antimaláricos".

Para ello, los coautores realizaron análisis in silico (simulaciones por ordenador) de bibliotecas de compuestos, seleccionando aquellos con las propiedades fisicoquímicas más adecuadas. Luego, llevaron a cabo pruebas in vivo con las moléculas seleccionadas, confirmando su absorción tarsal y su capacidad para interrumpir el desarrollo del parásito dentro del insecto, lo que contribuye a prevenir la transmisión de la enfermedad.

Como señala David Barros, responsable del centro de I+D, "el estudio se realizó en el insectario y las instalaciones de GSK en Tres Cantos, donde desarrollamos estrategias innovadoras para la eliminación de la malaria".

Barros destaca que el centro cuenta con una experiencia en el tratamiento y la prevención de esta enfermedad desde hace décadas. "Esto subraya el compromiso de la compañía de trabajar para cambiar la trayectoria de enfermedades de tan alto impacto en las poblaciones más vulnerables de países afectados".

Referencia:

Alexandra Probst et al: "In vivo screen of Plasmodium targets for mosquito-based malaria control". Nature(2025).