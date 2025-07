Adiós a los códigos de barras: añadiremos información digital en documentos físicos

Un equipo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos han desarrollado Imprinto, un sistema para incrustar información digital invisible en documentos impresos mediante tinta infrarroja y una cámara especial.

La herramienta, presentada en la 2025 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems en Yokohama (Japón), se ha creado con el objetivo de permitir una interacción avanzada con documentos físicos, sin alterar su apariencia visual.

"Imprinto utiliza una tinta infrarroja invisible al ojo humano pero detectable mediante una cámara sensible al infrarrojo cercano, como la que puede integrarse en dispositivos móviles mediante una sencilla modificación del sensor fotográfico", explica uno de los impulsores del proyecto, Raúl García Martín, del Departamento de Tecnología Electrónica de la UC3M.

Esta técnica abre la puerta a nuevos métodos de trazabilidad de productos, autentificación de documentos y enriquecimiento de contenido educativo o profesional. Y todo ello sin depender de códigos visibles como los QR o sin añadir dispositivos externos al documento.

Análisis vascular

Asimismo, los autores también han desarrollado una cámara portátil, conectable por USB-C a cualquier dispositivo móvil que permite visualizar venas bajo la piel para facilitar intervenciones médicas. Además, realiza un reconocimiento biométrico basado en los patrones vasculares de la palma de la mano gracias a algoritmos de inteligencia artificial.

"El sistema, llamado VeinGoOne, pretende estudiar en tiempo real las imágenes captadas, permitiendo no solo la visualización en 2D sino también la reconstrucción 3D de la profundidad venosa mediante técnicas como estereoscopía o Time-of-Flight", agrega Raúl García Martín.

Otro de los desarrollos presentados por el equipo de la UC3M es Bright Marker, un sistema que permite incrustar códigos invisibles en objetos 3D utilizando polímeros fluorescentes.

Esta innovación permite imprimir objetos que contienen etiquetas digitales ocultas, útiles para la trazabilidad industrial, la logística avanzada o la interacción personalizada en entornos de realidad aumentada sin alterar el aspecto del objeto.

Estos avances forman parte de una visión más ambiciosa: reemplazar los teléfonos móviles por gafas o lentillas de realidad aumentada, capaces de reconocer e interpretar el entorno mediante cámaras infrarrojas integradas, según los investigadores.

Referencia:

Feick, M. et al. Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. Association for Computing Machinery. 2025