Los Samsung Galaxy Note 20 y Note 20 Ultra ya son oficiales. ¿Los mejores phablets del mercado?

Hoy teníamos una de las citas más importantes del año. Y es que, hoy Samsung tenía planeada un nuevo evento Galaxy Unpacked donde los rumores apuntaban a un torrente de novedades. Dicho y hecho: los Samsung Galaxy Note 20 y Note 20 Ultra, además del rumoreado Samsung Galaxy Z Fold2. Ojo, que hay más sorpresas.

Más que nada porque la firma con sede en Seúl también ha mostrado su nuevo smartwatch Samsung Galaxy Watch 3, ademas de los auriculares Samsung Galaxy Buds Live y las tabletsSamsung Galaxy Tab S7 y S7+. Veamos cuáles son las principales características de todos los dispositivos que han acompañado la presentación del Samsung Galaxy Note 20.

Teléfonos Samsung Galaxy Note 20 | Samsung

Samsung Galaxy Note 20 y Note Ultra: dos smartphones para dominarlos a todos

Sin duda, dos de los dispositivos más esperados, y que llegan cargados de un hardware que marcará la diferencia con sus rivales. A nivel estético, nos encontramos con dos modelos que cuentan con un gran parecido a su predecesor. Si algo funciona, no lo cambies. De esta manera, vemos que en la pantalla Infinity-O del Samsung Galaxy Note 20 y Note Ultra tenemos la característica cámara integrada en la parte superior, además de apostar por un diseño menos curvado.

Teléfonos Samsung | Samsung

A esto hay que sumarle unos acabados premium que hacen que tanto el Samsung Galaxy Note 20, como el Note 20 Ultra vayan a ser el centro de todas las miradas. ¿Y qué pasa con las dimensiones de estos modelos? Que la versión normal tiene unas medidas de 164.8 x 77.2 x 8.1 mm, mientras que el modelo más vitaminado asciende a 161.6 x 75.2 x 8.3 mm. ¿El motivo de esta diferencia en el tamaño? El panel utilizado.

De esta manera, el Samsung Galaxy Note 20 apuesta por una pantalla de 6.7 pulgadas formada por un panel Super AMOLED Plus con resolución Full HD+, alcanzando una densidad de píxeles de 393ppp. En cambio la pantalla del Samsung Galaxy Note 20+ da un paso más al alcanzar las 6.9 pulgadas, gracias a su panel Dynamic AMOLED que presume de una resolución QHD+ para que disfrutes de todo tipo de contenidos en la mejor calidad, gracias a sus 496 píxeles por pulgada. ¿No te parece suficiente? Que sepas que este modelo presume de una tasa de refresco de 120 HZ.

Teléfono Samsung Galaxy Note 20 | Samsung

El fabricante suele montar los mejores paneles en sus teléfonos más punteros, y aquí tenemos un nuevo ejemplo de ello. Además, el hecho de que tanto el Samsung Galaxy Note 20 como el Note 20 Ultra cuenten con soporte para es estándar HDR10+, hacen que sean terminales ideales para usar con los principales servicios de contenido bajo demanda, como Netflix o Disney+.

Samsung Galaxy Note 20 | Samsung

Bajo el capó de los nuevos miembros de la familia Note, nos encontramos con un procesador Exynos 990 (Qualcomm Snapdragon 865 para otros mercados), además de una memoria RAM de 12 GB, lo que garantiza un rendimiento de altura.

Y que no te preocupe el almacenamiento, porque sus 256 GB de memoria interna cumplirán de sobra con las expectativas de los usuarios más exigentes. A esto hay que sumarle una batería de 4.300 mAh para el Galaxy Note 20, y e 4.500 mAh para el Galaxy Note 20 Ultra. Evidentemente, ambos modelos contarán con carga rápida y carga inalámbrica.

S-Pen del Samsung Galaxy Note 20 | Samsung

La guinda del pastel lo pone el S-Pen, un imprescindible en la familia de phablets del fabricante, y que vuelve a hacer acto de presencia en los Samsung Galaxy Note 20 y Note 20 Ultra, para que puedas exprimir al máximo las posibilidades de su enorme pantalla.

La guinda del pastel lo pone un apartado fotográfico de altura, para competir de tú a tú con los teléfonos con mejores sensores. Y es que, la cámara del Samsung Galaxy Note 20 apuesta por un sistema de cuatro lentes, formado por un primer sensor Ultra Wide de 12 megapíxeles y apertura f/2.2, un segundo sensor gran angular de 12 megapíxeles con apertura f/1.8, un potente telefoto de 64 megapíxeles y un cuarto sensor Ultra Zoom que ofrece un zoom híbrido de tres aumentos. ¡Y está estabilizado!

Cámara del Samsung Galaxy Note 20 | Samsung

Ahora le toca el turno al Samsung Galaxy Note 20 Ultra, cuya cámara te va a dejar con la boca abierta. Cuenta con un sensor Ultra Wide de 12 megapíxeles y apertura f/2.2, pero el resto es diferente. Más que nada porque presume de una lente gran angular de 108 megapíxeles, 79 grados de ángulo de viión y apertura f/2.2, además de un teleobjetivo de 12 megapíxeles, sensor láser AF y Ultra Zoom para conseguir un zoom óptico de cinco aumentos. ¡Un verdadero portento! Sin duda, unos teléfonos que cuentan con todo lo necesario para arrasar en el mercado.

¿Su precio? Habrá dos versiones de cada modelo, 4G y 5G, veamos cuánto costará comprar el Samsung Galaxy Note 20 y Galaxy Note Ultra. Decir que todos los modelos estarán disponibles a partir del 21 de agosto.

Galaxy Note20 4G 256GB : 959€

Galaxy Note20 5G 256GB : 1059€

Galaxy Note20 Ultra 5G 256GB :1309€

Galaxy Note20 Ultra 5G 512GB : 1409€

Samsung Galazy Z Fold 2 | Samsung

Pero, aún hay más novedades. Y es que no podemos olvidarnos del Samsung Galaxy Z Fold2, el nuevo terminal plegable de Samsung que ofrece un aspecto que recuerda al primer Galaxy Fold. En este caso nos encontramos con una pantalla en la cubierta de 6.2 pulgadas, además de un panel principal de 7.6 pulgadas y el mejor hardware del mercado para ofrecer un terminal que no decepcionará a los usuarios más exigentes. ¿Su precio? De momento un misterio.

Reloj Samsung Galaxy Watch 3 | Samsung

Así es el nuevo Samsung Galaxy Watch 3

Siguiendo con todas las novedades presentadas en el Galaxy Unpacked de Samsung, le toca el turno al Samsung Galaxy Watch 3. Un smartwatch que llega para plantar cara al Apple Watch Series 5, y armas no le faltan para ello.

Para empezar, nos encontramos con dos versiones, una fabricada en acero inoxidable, y un segundo modelo vitaminado que está fabricado en titanio, garantizando una grandísima resistencia, además de acabados todavía más premium. Como viene siendo habitual, tendremos dos modelos con esferas de 45 mm (en acero inoxidable y titanio) y de 41 mm (solo en acero inoxidable). Respecto a la versión más grande, presume de una pantalla Super AMOLED de 1.4 pulgadas, 1.2 pulgadas para el reloj inteligente más pequeño, y con tecnología Full Color Always On Display, para ofrecer una calidad de imagen que te permitirá ver sus contenidos incluso los días más soleados.

Su procesador Exynos 9110 junto a Tizen como sistema operativo, garantizan que la batería de 340 mAh para el modelo de 45 mm y de 247 mAh para la versión de 41 mm ofrezcan una excelente autonomía. Además, ambas versiones cuentan con 1 GB de memoria RAM y una capacidad de almacenamiento de 8 GB, más que suficiente para poder llevar tus canciones preferidas y no tener que usar el móvil mientras practicas deporte. Más, viendo su certificación militar MIL-STD-810G, que garantiza que puede soportar golpes y caídas sin problemas.

Evidentemente, el Samsung Galaxy Watch 3 es resistente al agua y al polvo, además de contar con acelerómetro, aarómetro, sensor Gyro, sensor de luz, sensor óptico de frecuencia cardíaca, sensor eléctrico cardíaco por lo que podrá hacer ECG igual que el Apple Watch 5. Respecto al precio de estos wearables, el Samsung Galaxy Watch 3 de 41 mm parte de los 429 euros, mientras que el modelo más grande tendrá un precio de partida de 459 euros.

Auriculares Samsung Galaxy Buds Live | Samsung

Características de los Samsung Galaxy Bud Live

Por si no fuera suficiente, el fabricante coreano también ha renovado su gama de auriculares con los Samsung Galaxy Buds Live. Para empezar, su diseño particular marca la diferencia, además de presumir de una excelente ergonomía para ofrecer un agarre perfecto independientemente de cómo sea tu pabellón auditivo. A esto hay que sumarle sus dos altavoces de 12 mm, y firmados por AKG, para ofrecer un paisaje acústico no te decepcionará en absoluto. Destacar su canal de graves, diseñado para ofrecer unos bajos profundos y de gran calidad.

Auriculares Samsung Galaxy Buds Live | Samsung

Y qué decir de su sistema de Cancelación Activa de Ruido, para que puedas aislarte del mundo que te rodea y disfrutar de la mejor música sin que nadie te moleste. Como era de esperar, los Galaxy Buds Live cuentan con tres micrófonos para que puedas realizar llamadas de gran calidad. ¿Lo mejor? Que se vinculan con la cámara del Samsung Galaxy Note 20, para que puedas utilizar estos auriculares como si de un micrófono de solapa se trataran, consiguiendo mejorar todavía más la calidad de tus vídeos.

Samsung Galaxy Buds Live | Samsung

Por otro lado, la batería de 60 mAh que tienen estos pequeños auriculares garantizan hasta 8 horas de reproducción continuada, que se puede aumentar hasta a las 29 horas a través de su estuche de carga. Y ojo, que con el sistema de cancelación de ruido activado la autonomía se reduce a 6 horas y 21 horas con el estuche de carga, lo que deja claro el buen trabajo de Samsung para optimizar al máximo esta nueva alternativa a los AirPods Pro. ¿Lo mejor? Su sistema de carga rápida, para que en tan solo 5 minutos tengas una hora de reproducción.

Finalizamos con los Galaxy Buds Live de Samsung hablando de su acelerómetro, es capaz de detectar cuándo te estás quitando los auriculares para pausar la música. Además, gracias a su conectividad Bluetooth 5.0, la estabilidad de la señal está más que garantizada. Y viendo su atractivo precio, podrás comprar los Samsung Galaxy Buds Live por tan solo 169 euros, el fabricante puede dar un golpe sobre la mesa en este mercado.

Samsung Galaxy Tab S7 | Samsung

[[H3:Tablets Samsung Galaxy Tab S7 y S7 +]]

Cerramos todo el catálogo de novedades que han llegado junto al Samsung Galaxy Note 20 y Note 20 Ultra, hablándote de la nueva generación de tablets de gama alta del fabricante coreano. Sí, la Samsung Galaxy Tab S7 y la Samsung Galaxy Tab S7+ ya son oficiales. Dos modelos que cuentan con un hardware más que suficiente para convertirse en una completa herramienta de trabajo, además de un modelo ideal para disfrutar de todo tipo de contenidos multimedia.

Dos tablets que dejan claro que son la mejor alternativa al iPad Pro. ¿El motivo? Para empezar, la Samsung Galaxy Tab S7 presume de una pantalla de 11 pulgadas con resolución WQXGA y panel IPS, mientras que la Tab S7+ asciende a 12.4 pulgadas, resolución WQXGA + y tecnología Super AMOLED para ofrecer la mejor calidad de imagen. Eso sí, ambos modelos presumen del mejor hardware del mercado. Más que nada porque las dos versiones llegan con el procesador Snapdragon 865, la actual joya de la corona de Qualcomm que garantiza un rendimiento de altura.

Samsung Galaxy Tab S7 | Samsung

A esto hay que sumarle una configuración de 6 u 8 GB de memoria RAM y 128 o 256 GB de almacenamiento interno ampliables a través de ranura para tarjetas microSD. En cuanto a la autonomía, el modelo normal cuenta con una batería de 8000 mAh con carga rápida de 45W, mientras que la Samsung Galaxy Tab S7+ asciende a 0090 mAh con la misma carga rápida.

Por si no fuera suficiente su compatibilidad con Samsung DeX, para convertir este dispositivo en un verdadero ordenador portátil, las dos tablets de Samsung llegan con el S-Pen. De esta manera, podrás utilizar este potente dispositivo para tareas de productividad ya que el lápiz óptico te dará acceso a todo tipo de funcionalidades para exprimir al máximo tus aplicaciones preferidas.

Sabemos que habrá un modelo 5G, pero Samsung no ha confirmado la fecha de lanzamiento. ¿Y el precio de la Samsung Galaxy Tab S7 y S7+? Partirán desde los 699 euros y 800 euros respectivamente.