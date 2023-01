WhatsApp: no volverás a reenviar imágenes sin un "pie de foto"

A lo largo de la semana enviamos y recibimos decenas de imágenes o vídeos en WhatsApp, por supuesto hay quien no llega a estas cifras, pero es de lo más normal. Cuando se trata de reenviar imágenes, es posible hacerlo con un pie de foto, que ponga en contexto el por qué de ese envío y la naturaleza del mensaje que queremos enviar. Pero no todos los usuarios están familiarizados con estos pies de foto, y muchos los obvian sencillamente porque no saben o no se han podido dar cuenta de que es posible añadirlos. Ahora WhatsApp se va a preocupar de que todos los usuarios sean conscientes de que pueden añadir esos pies de foto.

Nuevas advertencias de WhatsApp

Siempre ha sido posible enviar una foto o vídeo en WhatsApp con un pie de foto, de hecho, siempre se ha visto como algo natural precisamente el envío de las imágenes con esos textos. Pero no así a la hora de reenviar las imágenes. Porque hemos visto cómo hasta ahora al pulsar sobre reenviar y elegir el chat de destino la imagen se manda como tal, con ese texto de reenviado habitual. Ahora esto no es así, y se puede hacer el envío y antes de pulsar sobre el botón de enviar, añadir el texto que nos apetezca.

Y WhatsApp está añadiendo una nueva ventana emergente de advertencia, que nos va a recordar precisamente que es posible hacer este tipo de reenvíos con un pie de foto o mensaje adjunto a un vídeo. Esto es lo que se ha visto en la beta de WhatsApp para Android, concretamente la versión 2.22.23.15. Tal y como han mostrado desde WaBetaInfo, la ventana emergente básicamente dice lo siguiente “Multimedia y texto se reenvían ahora juntos. Siempre puedes borrar el texto antes de enviarlos” Por lo que tanto si la foto original contiene un texto determinado, lo podemos conservar.

Y si no es así, podemos añadirlo y darle un toque personal al mensaje con un texto que creamos más conveniente tanto para la imagen como para el vídeo que estemos reenviando. Esta alerta por parte de WhatsApp aparecerá cuando vayamos a hacer uno de estos reenvíos, como mero recordatorio, pero es algo que desde luego se agradece por parte de la app de mensajería. Porque la realidad es que muchas veces no estamos todo lo seguros que nos gustaría a la hora de reenviar los mensajes, y no tenemos del todo claro que sea posible adjuntar texto en estos reenvíos. Sin duda la app de mensajería está estrenando muchas novedades en los últimos meses, y no cabe duda de que esta es una de las mejores.

Pero tenemos en camino la que quizás será la más importante de todas, el modo multidispositivo 3.0. Este nos permitirá contar con la misma cuenta de WhatsApp en dos móviles diferentes, algo que han demandado los usuarios desde los primeros días de existencia de esta app de mensajería.