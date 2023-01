WhatsApp: cómo borrar una reacción a un mensaje

Las aplicaciones de mensajería instantánea son la forma de comunicarse preferida de muchos usuarios. La sencillez de su funcionamiento y la gran variedad de funciones las han colocado en esta posición. Por lo que están en constante desarrollo con nuevas funciones. Unas de las más recientes son las reacciones, a continuación, te contamos cómo borrar una reacción a un mensaje.

Borra las reacciones que por error has puesto en un mensaje

Una de las novedades que este año ha incorporado WhatsApp son las reacciones, estas han sido muy acogidas por los usuarios de la app. Permiten transmitir con un simple emoji los sentimientos que nos produce un determinado mensaje. De manera que con un simple icono podemos expresar si nos ha gustado, entristecido, si estamos de acuerdo o en desacuerdo con el mensaje y una larga lista de reacciones. En un principio, sólo podíamos hacer uso de un número limitado, pero desde hace algún tiempo, tenemos acceso a cualquier emoji de los disponibles. Estos están ordenados por categorías, aunque podemos encontrarlos de una forma más sencilla utilizando la barra de búsqueda.

Las nuevas reacciones | Meta

Pero como todo en esta vida siempre existe la posibilidad de equivocarnos, por lo que si has enviado una reacción poco afortunada o sin querer, no te preocupes que tienes la opción de rectificar. Al igual que con los mensajes que enviamos, no son eternos en WhatsApp y podemos cambiar de opinión y eliminar la reacción a los mensajes.

Para reaccionar a un mensaje, en el caso de la versión móvil, mantenemos pulsado sobre el mensaje en cuestión y seleccionamos el icono con el que queremos expresarnos. En la versión de escritorio, debemos colocar el ratón junto al mensaje y pulsar en el icono que aparece para desplegar las diferentes opciones.

En la versión de escritorio, debemos colocar el ratón junto al mensaje y pulsar en el icono que aparece para desplegar las diferentes opciones. Una vez hemos reaccionado podemos eliminarlo sencillamente pulsando sobre la misma reacción para desplegar el listado de reacciones, donde además de ver la nuestra vemos la del resto de los usuarios. Para eliminarlas solo tenemos que tocar de nuevo en nuestra reacción para que esta desaparezca.

Borrando reacciones | TecnoXplora

Pero esta no ha sido la única novedad que nos ha dejado la app en 2022, han sido muchos los cambios que ha sufrido y las nuevas funciones que ha incorporado. A esta debemos sumarle además las comunidades o grupos de grupos en las que también podemos hacer uso de las reacciones en las que del mismo modo podemos eliminarlas si lo creemos necesarios. Ya que está opción existe, ya sea una conversación con un solo interlocutor, un chat grupal o en una comunidad. Otras de las novedades que nos ha dejado son las encuestas, la posibilidad de preguntar a los integrantes de un grupo sobre cualquier cosa y que den su opinión pulsando sobre las opciones. Otra opción sobre la cual también se puede reaccionar y asignar nuestro parecer en forma de emoji. Esperemos que el próximo año se igual o más productivo para los desarrolladores de la app y nos traiga nuevas funciones tan interesantes como las que ha incorporado este año.