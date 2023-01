¿Grabar una videollamada de WhatsApp? Podría ser imposible en el futuro

Cuando se trata de hacer videollamadas, no cabe duda de que WhatsApp es una de las aplicaciones preferidas por todos nosotros. Es en la que nos encontramos con más familiares o amigos, y por tanto es la manera más rápida de poder comunicarnos con ellos desde el mismo teléfono. Las videollamadas son uno de los métodos más usados a la hora de hablar con alguien más allá de la llamada tradicional. Y también puede ser una de las formas menos privadas de conversar, ya que además de escucharnos, estamos viendo a la otra persona y también a su entorno. Pero ahora será algo más privado, porque las personas que hablen con nosotros a través de este método no van a tener la oportunidad de grabar las llamadas sin nuestro consentimiento.

Más seguridad para las videollamadas

Grabar una videollamada es posible gracias a las diferentes apps existentes en el mercado, que nos facilitan esta labor de una manera sencilla, ya que son capaces de hacer una grabación de todo lo que está ocurriendo en ese momento en la pantalla. Por tanto, se pueden guardar archivos en los que aparecemos hablando y donde es posible también apreciar nuestro entorno. Si alguien utiliza uno de estos métodos de grabación no tenemos la posibilidad de saberlo, por lo que siempre es un riesgo que podemos asumir.

Pero esto podría cambiar con la última funcionalidad que hemos conocido de WhatsApp. Esta no está siendo desarrollada por Meta, sino que gracias a WaBetaInfo hemos conocido un concepto que explora cómo podría ser esta nueva funcionalidad en el futuro. Ese concepto nos muestra una imagen en la que se puede ver claramente un mensaje durante una videollamada que dice así “Parece que estás intentando grabar la pantalla. Para una mayor privacidad, no podrás grabar la videollamada”

Como decimos se trata de un concepto, pero todos sabemos de la gran influencia que tiene WabetaInfo en Meta, la empresa de Mark Zuckerberg. De hecho, ya han colaborado alguna que otra vez, y no dudamos que la comunicación entre ambas es estrecha a la hora de compartir detalles sobre cómo debería ser la aplicación en el futuro. Por eso creemos que esta funcionalidad podría tener un recorrido verdadero en los próximos meses, ya que desde luego no es nada inviable y visto el historial de privacidad de WhatsApp, no sería en absoluto raro pensar que sería posible que una función como esta llegara a la aplicación durante 2023.

Desde WaBetaInfo recuerdan que no hay ninguna app de mensajería que ofrezca esta funcionalidad a día de hoy, por lo que sin duda sería una forma de diferenciar a WhatsApp respecto de su competencia en un aspecto tan importante como el de la privacidad. No sabemos si esta función llegará a buen puerto, pero de lo que estamos seguros es que en Meta ya la están estudiando, por esa línea directa que hay entre ambas empresas. Además, hoy en día todo lo que tiene que ver con la privacidad es uno de los aspectos más valorados por los usuarios móviles.